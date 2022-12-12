BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли АФК Система 001Р-19, ГидроМашСервис БО-03, ПИК-Корпорация 001Р-02, О''КЕЙ 001Р-01 и РЕСО Лизинг БО-П-11, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Рынок облигаций с начала месяца остается стабильным, - отмечают аналитики. - В декабре доходности ОФЗ существенно не изменились. Наблюдалось небольшое снижение ставок в пределах 20 б.п. на участке до 1 года и рост 10-15 б.п. на дальнем конце кривой свыше 10 лет. Стабильность обусловлена сдержанной динамикой инфляции, которая постепенно подрастает, но пока не дает поводов ожидать существенных изменений в монетарной политике ЦБ. Скачок цен в первую неделю месяца обусловлен индексацией тарифов ЖКХ, которые занимают в структуре ИПЦ около 8,8%. Он может иметь разовый характер, и уже в среду темпы роста цен должны вернуться на прежнюю пологую траекторию".

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