Следующей целью снижения цены нефти Brent может стать отметка $72/барр. - "Финам"

Следующей целью снижения цены нефти Brent может стать отметка $72 за баррель, полагает ведущий аналитик инвестиционной компании "Финам" Александр Потавин.

Эксперт отмечает, что цены на нефть марки Brent в понедельник утром торгуются слабо, даже несмотря на то, что ключевой трубопровод, поставляющий нефть в Соединенные Штаты, пока остается закрытым, при этом в пятницу президент России пригрозил сократить добычу в ответ на ограничение цен на экспортную российскую нефть. По итогу прошедшей недели нефть марки Brent обвалилась на 10,23%, против прироста на 2,14% неделей ранее.

Пять из шести последних недель нефть активно теряет в цене, подчеркивается в комментарии. Довольно часто в финальной фазе падения участники рынка ликвидируют ранее взятые длинные позиции, не обращая особого внимания на новостной фон. Возможно, что-то похожее мы видим и в этот раз, допускает стратег.

"Цена на нефть сейчас опустилась к ближайшей зоне поддержки в районе $78-76/барр. - ранее здесь были ценовые максимумы июля прошлого года, - констатирует Потавин. - Если этот уровень не устоит и цены на нефть продолжат слабеть, то следующей целью снижения станет отметка $72/барр. В конце декабря станут ясны потери по экспорту нефти из РФ, возможно к поддержке цен подключится ОПЕК+, и тогда покупатели станут вести себя более активно".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.