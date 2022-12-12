Вероятны колебания рубля в диапазоне 62-64 руб./$1 до конца 2022г - "Локо-Инвест"

Вероятны колебания курса рубля по отношению к доллару США в диапазоне 62-64 руб./$1 до конца текущего года, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль может продолжить медленное ослабление до активизации налоговых и дивидендных продаж экспортеров ближе к 20-м числам декабря. Данные о сокращении профицита текущего счета в ноябре подтверждают постепенное ослабление фундаментальной поддержки. Но она остается достаточной, особенно если учесть фактор начисления дивидендов рядом компаний в ноябре, что снижает профицит, но реальных потоков в валюте не создает. До конца текущего года по по-прежнему ждем колебания курса в диапазоне 62-64 руб./$1", - пишет эксперт в обзоре.

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