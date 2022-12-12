Рынок акций РФ утром остается под давлением внешнего негатива, подрос НЛМК на новостях о дивидендах

Москва. 12 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник остается под давлением негативной динамики внешних фондовых площадок и слабости нефти (Brent торгуется вблизи $76 за баррель); продолжилось снижение акций "АЛРОСА" на ожиданиях роста налоговых отчислений компании, подросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" на новостях о рекомендациях дивидендов за 9 месяцев.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2173,48 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1091,82 пункта (-0,7%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,1%.

Доллар подрос до 62,71 рубля (+0,28 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Как сообщил в минувшую пятницу в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе министерства Сергей Романов, Минфин РФ готовит поправки, по которым "АЛРОСА" может выплатить в бюджет в I квартале 2023 года дополнительно 19 млрд рублей.

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,8%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Совет директоров группы "НЛМК" рекомендовал акционерам рассмотреть выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 2,6 рубля на одну акцию, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании. Окончательное решение о выплате будет принято на внеочередном собрании акционеров 31 декабря 2022 года.

По оценке ведущего аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, вышедшие в США в пятницу сильные статданные оказали негативное влияние на рынок акций, так как у ФРС появилось больше факторов в пользу сохранения жесткой политики, поскольку, несмотря на повышение ставки, американская экономика пока справляется с этим. В понедельник рынки в Азии снижаются, индексы Китая и Гонконга под давлением из-за резкого роста числа новых заражений в КНР, что стало следствием ослабления карантинных ограничений Пекина.

На текущей неделе возможно повышение аппетита к риску благодаря вероятному улучшению инфляционной ситуации в США, в этом случае индекс МосБиржи сможет вновь вернуться выше отметки 2200 пунктов. Однако говорить о формировании тренда пока рано, считает Головинов.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон в начале новой недели противоречивый, хотя основные признаки все же позитивны для российского рынка.

Главным образом, это касается нефти, которая приостановила падение на негативных ожиданиях по развитым экономикам. Спрос на нефтепродукты в Индии растет прежними высокими темпами. В Китае в борьбу с COVID-19-Omicron включается традиционная медицина, чтобы поддержать смягчение карантинных мер. В остальном рынки будут проявлять нерешительность, так как впереди статистика по американской инфляции, а в среду ФРС примет решение по ставке и опубликует разнообразные прогнозы. Российский рынок может немного улучшить свое положение, ориентируясь на нефть и динамику экономик Азии, полагает аналитик.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, в понедельник вероятно разнонаправленное движение котировок российских акций. Лидерами роста могут стать акции металлургических компаний.

Акции "АЛРОСА" остаются под давлением продаж на новостях об увеличении НДПИ. В настоящее время компания не раскрывает операционные и финансовые показатели. Ранее объем выплат по НДПИ составлял 13-23 млрд руб. в год, что эквивалентно примерно 5-8% выручки компании. По данным источников, близких к Минфину, в первом квартале увеличение ставки НДПИ принесет в бюджет дополнительно 19 млрд руб. По всей видимости, это окажет негативное влияние на дивиденды "АЛРОСА" по итогам 2022 года. В этом году выплат акционерам не проводилось, а в 2021 году дивиденды составили 64 млрд руб., несмотря на спад на рынке бриллиантов во время пандемии COVID-19, отмечает Ващенко.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,7-0,9% на фоне статданных о динамике цен производителей в США в ноябре; неделя также завершилась снижением: Dow Jones опустился на 2,8%, показав максимальное падение за неделю с сентября, S&P 500 потерял 3,4%, Nasdaq - почти 4%.

Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре выросли на 7,4% в годовом выражении и на 0,3% относительно октября. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 7,2%, второго - на 0,2%. Рост цен в годовом выражении был минимальным с мая прошлого года, однако превысил прогнозы аналитиков.

Во вторник, 13 декабря, накануне подведения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), будут опубликованы данные о динамике потребительских цен в Штатах за прошлый месяц. Аналитики прогнозируют, что по итогам заседания ФРС ключевая процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов.

Следом снизилась в понедельник фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, южнокорейский индекс Kospi - на 0,6%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 2,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Трейдеры на этой неделе ждут заседаний ряда мировых центробанков. Вечером в среду итоги двухдневного заседания подведет Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ) огласят решения относительно денежно-кредитной политики в четверг.

В центре внимания также остается ситуация с коронавирусом в Китае на фоне смягчения Пекином ряда жестких ограничений в стране.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно подросли после рекордного более чем за восемь месяцев падения по итогам минувшей недели.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $76,3 за баррель (+0,3% и -0,1% в пятницу), январская цена WTI - $71,37 за баррель (+0,5% и -0,6% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 11,1%, WTI - на 11,2%. Оба контракта завершили торги на минимумах с декабря 2021 года.

Главным негативным фактором для нефтяных котировок на прошлой неделе стали опасения по поводу рецессии в мировой экономике и спроса на топливо в Китае.

Трейдеры боятся, что на фоне данных о сохранении высокого уровня деловой активности в США и достаточно высокой инфляции Федрезерв продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики и не станет торопиться со снижением ставок. Это может замедлить экономический рост в Соединенных Штатах и в мире в целом или даже привести к глобальной рецессии, что понизит спрос на топливо.

Кроме того, инвесторы оценивали введение "потолка" цен на российскую нефть и новости об ослаблении коронавирусных ограничений в Китае.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 2 единицы и составило 625, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Показатель снизился впервые за шесть недель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,2%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-1,5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,2%).

Акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" продолжают снижение после сообщения газеты "Коммерсантъ" о том, что Генпрокуратура подала новый иск, касающийся транспортной группы FESCO. Теперь ответчиками выступают не только основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и их компании, но и другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста Магомедовых. Источники газеты называют целью иска "обращение в доход государства" акций FESCO, оставшихся в коммерческом обороте, после того как доля Зиявудина Магомедова недавно уже была конфискована.

"ПАО "ДВМП" (головная компания транспортной группы FESCO) не является ответчиком по данному иску. Мы не комментируем судебные разбирательства, которые не относятся к компании напрямую, а также связанные с акционерными вопросами. FESCO работает в штатном режиме, выполняя все обязательства перед клиентами и партнерами и оказывая логистические услуги по всем действующим маршрутам в полном объеме", - сообщили в пятницу в FESCO.

Подорожали бумаги ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+15,1% и +6,5% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,9%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 4,73 млрд рублей (из них 1,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 638,54 млн рублей на бумаги "Магнита" и 604,31 млн рублей на акции "Газпрома").