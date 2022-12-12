Цена нефти сохраняет потенциал роста выше $80/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Цена нефти сохраняет потенциал роста выше $80 за баррель Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты напоминают, что на нефтяном рынке на прошлой неделе сохранялась высокая волатильность, фьючерсы Brent торговались в широком диапазоне $75,7- 88,5/барр. Очередное сильное снижение запасов нефти за неделю не сдержало падение нефтяных цен. Давление на котировки оказывало отсутствие жестких ответных действий на введение ценового потолка от России и ОПЕК+. Тем не менее в пятницу президент РФ заявил, что конкретные детали ответа российской стороны будут скоро раскрыты, что определит дальнейшую динамику цен.

На взгляд аналитиков банка, нефть Brent сохраняет потенциал возвращения к уровням выше $80/барр.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.