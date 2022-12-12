"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Morgan Stanley с целевой ценой $83 за штуку на горизонте года, что предполагает снижение на 6,4% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем перспективы бизнеса Morgan Stanley. Ожидаем умеренного восстановления выручки и прибыли банка в предстоящие годы, хотя о повторении рекордных показателей 2021 года в ближайшем будущем говорить не приходится. Между тем акции банка в настоящее время, по нашим оценкам, торгуются вблизи своих справедливых уровней, и потенциал их роста представляется ограниченным", - пишет Игорь Додонов.

Morgan Stanley - крупный международный финансовый холдинг, специализирующийся на инвестбанковских услугах и услугах управления капиталом. Банк обладает крупнейшим в мире брокерским бизнесом, а также является одним из лидеров по количеству организуемых IPO.

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