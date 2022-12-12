Котировки нефти, скорее всего, протестируют отметку $77/барр. в понедельник - ПСБ

Котировки нефти, скорее всего, протестируют отметку $77 за баррель Brent в понедельник, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent (февральский фьючерс) пытаются восстанавливаться после чрезмерного снижения на прошлой неделе, торгуются чуть выше $76,5/барр. Ситуация на рынке нефти остается сложной: с одной стороны, ожидания сохранения высоких ставок в США, риски рецессии экономики, с другой слабость спроса на нефть. На этой неделе в фокусе традиционные отчеты по рынку нефти от МЭА и ОПЕК. Если прогнозы будут негативными, нефть может снова подвернуться распродаже, но вряд ли серьезной, большинство негативных факторов уже в цене. В понедельник Brent попытается отскочить к $77/барр.", - отмечает Крылова.

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