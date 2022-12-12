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Интернет-экономика РФ вырастет в 2022 г. на 24% до 11,8 трлн руб., при этом темпы роста снизятся почти в 2 раза - РАЭК
12 декабря 2022 года 10:38
Котировки нефти, скорее всего, протестируют отметку $77/барр. в понедельник - ПСБ
Котировки нефти, скорее всего, протестируют отметку $77 за баррель Brent в понедельник, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть Brent (февральский фьючерс) пытаются восстанавливаться после чрезмерного снижения на прошлой неделе, торгуются чуть выше $76,5/барр. Ситуация на рынке нефти остается сложной: с одной стороны, ожидания сохранения высоких ставок в США, риски рецессии экономики, с другой слабость спроса на нефть. На этой неделе в фокусе традиционные отчеты по рынку нефти от МЭА и ОПЕК. Если прогнозы будут негативными, нефть может снова подвернуться распродаже, но вряд ли серьезной, большинство негативных факторов уже в цене. В понедельник Brent попытается отскочить к $77/барр.", - отмечает Крылова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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