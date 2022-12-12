Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых до конца этого года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением, трейдеры в том числе оценивали статистические данные о динамике цен производителей в США. При этом все три основных индикатора продемонстрировали недельные потери. Dow Jones опустился на 2,8%, показав максимальное падение за неделю с сентября, S&P 500 потерял 3,4%, Nasdaq - почти 4%. Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре выросли на 7,4% в годовом выражении и на 0,3% относительно октября. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 7,2%, второго - на 0,2%. Рост цен в годовом выражении был минимальным с мая прошлого года, однако превысил прогнозы аналитиков.

Во вторник, накануне подведения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), будут опубликованы данные о динамике потребительских цен в Штатах за прошлый месяц. Аналитики прогнозируют, что по итогам заседания ФРС ключевая процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в понедельник. Трейдеры на этой неделе ждут заседаний крупных центробанков. Вечером в среду итоги двухдневного заседания подведет Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ) огласят решения относительно денежно-кредитной политики в четверг. В центре внимания также остается ситуация с коронавирусом в Китае на фоне смягчения Пекином ряда жестких ограничений в стране. Значение японского Nikkei 225 снизилось по итогам торгов на 0,24%. Значение гонконгского индекса Hang Seng к 8:23 МСК упало на 2%. Китайский Shanghai Composite к этому времени опустился на 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:16 МСК потерял 0,6%. Значение австралийского индекса S&P/ASX 200 уменьшилось на 0,45%.

Вместе с тем цены на нефть растут утром в понедельник после рекордного более чем за восемь месяцев падения по итогам минувшей недели. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $76,46 за баррель, что на 0,47% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подешевели на 0,1%, до $76,1 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $71,6 за баррель, что на 0,56% выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт снизился в цене на 0,6%, до $71,2 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 11,1%, WTI - на 11,2%. Оба контракта завершили торги на минимумах с декабря 2021 года. Главным негативным фактором для нефтяных котировок на прошлой неделе стали опасения по поводу рецессии в мировой экономике и спроса на топливо в Китае. Трейдеры боятся, что на фоне данных о сохранении высокого уровня деловой активности в США и достаточно высокой инфляции Федрезерв продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики и не станет торопиться со снижением ставок. Это может замедлить экономический рост в Соединенных Штатах и в мире в целом или даже привести к глобальной рецессии, что понизит спрос на топливо. Кроме того, инвесторы оценивали введение потолка цен на российскую нефть и новости об ослаблении коронавирусных ограничений в Китае.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,849 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,306 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 декабря вырос на 0,055% и составил 109,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,076%, поднявшись до 820,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,52%), "Совкомбанк БО-П04" (+0,41%) и "РЖД-001P-05R" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,37%), "РЖД-001P-17R" (-0,21%) и "Сбербанк-001-06R" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) полностью разместило социальные облигации серии 001P-06R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,15% годовых. Срок обращения выпуска - 2,75 года, купоны квартальные.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 12 декабря начнет размещение облигаций серии БО-001P-27 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ объемом 20 млрд 597,323 млн рублей. Дата погашения выпуска - 28 ноября 2032 года. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,4% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Первый купон продлится с 12 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года.

ПАО "МОЭК" 13 декабря с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 6-летних облигаций серии 001Р-05 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 140 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 22 декабря.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) 15 декабря с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии БО-001Р-01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей. Ориентир доходности будет определен позднее. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 22 декабря.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) 15 декабря с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии БО-П08 объемом 15 млрд рублей. Ориентир доходности составит не более 100 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. Техразмещение запланировано на 20 декабря. В конце ноября компания разместила выпуск 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 20 млрд рублей по ставке 9% годовых.

ООО "ДелоПортс" планирует разместить выпуск облигаций объемом до 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 2,5 года. Предусмотрены полугодовые купоны со ставкой не более 12% годовых.

ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group (MOEX: ORUP)) приняло решение отменить, назначенное на 26 декабря, общее собрание владельцев облигаций всех серий. Ранее компания провела процедуру предварительного общего собрания владельцев облигаций (преОСВО), по итогам которой была зафиксирована низкая активность владельцев облигаций. Компания провела работу с брокерами и депозитариями на предмет вовлечения владельцев облигаций в процедуру общего собрания владельцев облигаций (ОСВО), задействовала альтернативные механизмы доведения до владельцев облигаций информации о проведении ОСВО и провела переговоры с контрагентами. "Учитывая вышеизложенное и несмотря на все приложенные усилия, по мнению компании, достижение кворума на ОСВО маловероятно, поэтому проведение процедуры ОСВО в настоящее время нецелесообразно. Компания продолжит поиск решений по исполнению обязательств перед держателями облигаций", - говорится в заявлении эмитента. В настоящее время в обращении остаются 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент не осталось выпусков облигаций компании без объявленных по ним дефолтов.