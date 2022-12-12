Вероятна боковая динамика на рынке ОФЗ в начале недели - ПСБ

Вероятна боковая динамика на рынке рублевых гособлигаций в начале текущей недели, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Главным событием недели для рынка ОФЗ будут аукционы Минфина, данные по инфляции, а также заседание ЦБ РФ в пятницу, 16 декабря, по ключевой ставке, указывает эксперт. В текущей конъюнктуре с высокой вероятностью регулятор сохранит ставку на уровне 7,5% годовых, что нейтрально для рынка рублевых гособлигаций, отмечает Монастыршин.

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