Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника в диапазоне 2160-2190п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник с умеренного отклонения в пределах 0,7%, в диапазоне 2160-2190 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением. Позднее он с большой степенью вероятности перейдет в состояние консолидации. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2150, 2130 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2200, 2210 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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