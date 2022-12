Dow показал максимальное недельное падение с сентября

Фондовые индексы США закрылись в пятницу снижением. Фондовые индексы стран АТР снижаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть растут утром в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением, трейдеры в том числе оценивали статистические данные о динамике цен производителей в США.

При этом все три основных индикатора продемонстрировали недельные потери. Dow Jones опустился на 2,8%, показав максимальное падение за неделю с сентября, S&P 500 потерял 3,4%, Nasdaq - почти 4%.

Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре выросли на 7,4% в годовом выражении и на 0,3% относительно октября. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 7,2%, второго - на 0,2%. Рост цен в годовом выражении был минимальным с мая прошлого года, однако превысил прогнозы аналитиков.

Во вторник, накануне подведения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), будут опубликованы данные о динамике потребительских цен в Штатах за прошлый месяц. Аналитики прогнозируют, что по итогам заседания ФРС ключевая процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов.

Бумаги Costco Wholesale (SPB: COST) Corp. подорожали на 0,3%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов получил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2023 финансового хуже прогнозов рынка.

Цена бумаг Activision Blizzard (SPB: ATVI) увеличилась на 0,5%. Большинство руководителей Федеральной торговой комиссии (FTC) США проголосовали за обращение в суд с требованием заблокировать покупку разработчика видеоигр ИТ-гигантом Microsoft Corp. (SPB: MSFT). Котировки акций Microsoft падают на 0,8%.

Американская Broadcom (SPB: AVGO) Inc., один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, в четвертом квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль и выручку, а также объявила о возобновлении программы выкупа акций и о повышении квартальных дивидендов. Бумаги компании подорожали на 2,6%.

Акции TE Connectivity Ltd. (SPB: TEL) уменьшились на 0,3%. Американский производитель электронных компонентов, штаб-квартира которого находится в Швейцарии, планирует увеличить квартальные дивиденды на 5,4% - до 59 центов на акцию с 56 центов.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу опустился на 305,02 пункта (0,9%) и составил 33476,46 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 29,13 пункта (0,73%) - до 3934,38 пункта.

Nasdaq Composite потерял 77,39 пункта (0,7%) и составил 11004,62 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в понедельник.

Трейдеры на этой неделе ждут заседаний крупных центробанков. Вечером в среду итоги двухдневного заседания подведет Федеральная резервная система (ФРС) США, Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ) огласят решения относительно денежно-кредитной политики в четверг.

Кроме того, Минтруда США во вторник обнародует данные о динамике потребительских цен в ноябре, за которыми внимательно следят участники рынков.

В центре внимания также остается ситуация с коронавирусом в Китае на фоне смягчения Пекином ряда жестких ограничений в стране.

Значение японского Nikkei 225 к 8:18 МСК снизилось на 0,2%.

В число лидеров снижения котировок среди компонентов индекса входят акции IT-компании Rakuten Group Inc. (-2,7%), производителя оптики Nikon Corp. (-2,4%) и металлургической Pacific Metals Co. Ltd. (-2,3%).

Также дешевеют акции технологических компаний Tokyo Electron Ltd. - на 0,8%, Advantest Corp. - на 0,9%, Renesas Electronics Corp. - на 0,7%.

Значение гонконгского индекса Hang Seng к 8:23 МСК снизилось на 2%. Китайский Shanghai Composite к этому времени опустился на 0,6%.

Лидерами падения на торгах в Гонконге являются акции застройщиков Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (-16,6%) и Longfor Group Holdings Ltd. (-10,5%), а также производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (-10,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:16 МСК опустился на 0,6%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снижаются на 1,3%, акции автопроизводителя Hyundai Motor растут на 0,3%.

Значение австралийского индекса S&P/ASX 200 уменьшилось на 0,45%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустились на 1,45% и 0,7% соответственно.

Цены на нефть растут утром в понедельник после рекордного более чем за восемь месяцев падения по итогам минувшей недели.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск составляет $76,53 за баррель, что на $0,43 (0,57%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подешевели на 5 центов (0,1%), до $76,1 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,59 за баррель, что на $0,57 (0,8%) выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт снизился в цене на $0,44 (0,6%), до $71,2 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 11,1%, WTI - на 11,2%. Оба контракта завершили торги на минимумах с декабря 2021 года.

Главным негативным фактором для нефтяных котировок на прошлой неделе стали опасения по поводу рецессии в мировой экономике и спроса на топливо в Китае.

Трейдеры боятся, что на фоне данных о сохранении высокого уровня деловой активности в США и достаточно высокой инфляции Федрезерв продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики и не станет торопиться со снижением ставок. Это может замедлить экономический рост в Соединенных Штатах и в мире в целом или даже привести к глобальной рецессии, что понизит спрос на топливо.

Кроме того, инвесторы оценивали введение потолка цен на российскую нефть и новости об ослаблении коронавирусных ограничений в Китае. Старший аналитик DTV Трой Винсент напомнил про выражение "покупай на слухах, продавай на фактах", и отметил, что на прошлой неделе настало время фактов.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 2 единицы и составило 625, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Показатель снизился впервые за шесть недель.