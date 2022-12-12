Вероятно укрепление рубля на текущей неделе - ПСБ

Вероятно укрепление курса рубля по отношению к доллару США на текущей неделе, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"По нашим оценкам, на текущей неделе курс доллара откатится к нижней границе диапазона 61-63 руб./$1, в то время как курс евро продолжит рост в коридоре 64,5-66,5 руб./$1. Ключевыми событиями недели будут заседания ФРС и ЕЦБ, по итогам которых оба регулятора, скорее всего, повысят ключевую ставку на 50 б.п. и на 75 б.п. соответственно. Мы ожидаем, что американский регулятор проявит более мягкую позицию на инфляционный статус в стране, ЕЦБ же скорее останется более жестким в данном ключе, что будет влиять на ослабление доллара к развитым и развивающимся валютам. Отметим, что во вторник выходит статистика по инфляции в США, которая, полагаем, будет лучше ожиданий, что также может оказать давление на позиции американской валюты на глобальных рынках. В случае отсутствия сюрпризов со стороны сырьевых рынков рубль технически смотрится на укрепление к американской валюте в рамках недели", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.