Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в сложившемся диапазоне на текущей неделе - BCS Express

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в рамках сложившегося диапазона на текущей неделе, говорить об устойчивой тенденции рынка пока рано, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Рынок акций завершал прошлую пятницу незначительным снижением на крайне низких оборотах. Амплитуда колебаний в пятницу уложилась в 0,7%, а обороты торгов составили лишь 19 млрд руб. (самый низкий результат за 4 месяца). Таким образом, торговая активность по-прежнему остается пониженной. Индекс Мосбиржи продолжает торговаться в рамках узкого бокового коридора. Никакой выраженной тенденции не наблюдается. Часто в декабре на рынках обсуждают предновогоднее ралли, однако в этом году об устойчивом подъеме речи не идет. Текущую стабильность российского рынка даже можно записать в актив, ведь консолидация сопровождается постепенным снижением нефтяных котировок. При этом сопоставимого ослабления рубля не происходит, - пишет аналитик в обзоре. - По индексу Мосбиржи все движения в последнее время происходят в диапазоне 2160-2210 пунктов. Но даже в случае выхода из этого коридора ситуация не поменяется, ведь по-прежнему актуален более широкий боковик с нижней границей на 2080-2120 и верхней на 2250 пунктах. До пробоя этих рубежей говорить о какой-то устойчивой тенденции не приходится. Вероятно, в этих рамках рынок останется и всю эту неделю".

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