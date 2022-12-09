Рынок акций РФ на неделе консолидировался на фоне ослабления рубля и снижения внешних площадок

Рынок акций РФ на минувшей неделе консолидировался при смешанной динамике "фишек" на фоне ослабления рубля, попытки роста нивелировались снижением внешних фондовых площадок из-за опасений мировой рецессии, а также упавшей в цене нефти до уровней годовой давности. Индекс МосБиржи остался в рамках боковика 2150-2200 пунктов, индекс РТС - в районе 1100 пунктов.

По итогам торгов с 5 по 9 декабря индекс МосБиржи снизился на 0,1% и составил 2177,85 пункта, индекс РТС потерял 0,8% и достиг 1099,12 пункта на фоне роста доллара до 62,42 руб./$1 (+0,42 рубля) и упавшей февральской нефти Brent до $76,6 за баррель (-10,3%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне подорожавшей нефти (Brent поднялась к $86 за баррель) после введения Западом "ценового потолка" на российскую нефть; индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов во главе с бумагами Сбербанка (+4,1%) в ожидании выхода на неделе отчета банка по РСБУ.

Акционеры "ЛУКОЙЛа" (+1,1%) на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 537 руб. на акцию и по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 256 руб. на акцию (отсечка реестра акционеров - 21 декабря).

Страны ЕС и G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) установили "потолок" цен на нефть, экспортируемую из РФ по морю, на уровне в $60 за баррель. Шестой пакет санкций Евросоюза, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ, вступил в силу с понедельника.

Поддержку нефти также оказали новости о постепенном снятии антиковидных ограничений в Китае и решение ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти.

Во вторник рынок акций РФ снизился вслед за внешними фондовыми площадкам и упавшей нефтью (Brent провалилась ниже $81 за баррель) из-за ожиданий сохранения жесткой монетарной политики Федрезервом США, подогретых сильной статистикой о деловой активности в секторе услуг в ноябре. Индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2200 пунктов, при этом откат сдерживался ослаблением рубля (доллар превысил 63 руб./$1) и ростом ряда бумаг металлургов.

Акции ВТБ (-1,3%) просели на фоне новостей, что технологическая инфраструктура банка оказалась под крупнейшей кибератакой из-за рубежа, направленной на затруднение работы банковских сервисов.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская нефть всегда найдет своего покупателя, и несмотря на вступление в силу ценового "потолка" реализация отечественной нефти в декабре сохранится на уровне ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Кремль сейчас не видит перспектив переговоров по мирному урегулированию на Украине, Россия должна достичь целей специальной военной операции.

Негативом для рынков также стало ухудшение международным рейтинговым агентством Fitch прогноза роста мировой экономики, а также ВВП США и Китая на 2023 год.

Подросли акции ПАО "Группа Черкизово" (+1,3%, до 2870 рублей) на фоне известий, что акционеры группы утвердили дивиденды за 2021 год в размере 148,05 руб. на акцию (отсечка реестра 12 декабря 2022 года).

В среду снижение рынка акций РФ вслед за мировыми фондовыми площадками из-за опасений рецессии в мировой экономике замедлилось благодаря отскоку нефти от минимумов с начала года (Brent пыталась удержаться у $79 за баррель). Индекс МосБиржи после отката днем ниже 2170 пунктов отскочил выше 2190 пунктов, выросли бумаги "Норникеля" (+1,4%) на фоне подорожавших металлов и подросли акции АФК "Система" (+0,6%) на фоне известий, что акционеры могут рассчитывать на дивиденды по итогам 2022 года.

ВТБ (-0,7%) сообщил о временной приостановке выплат купонного дохода по ряду выпусков субординированных облигаций, а также по выпуску бессрочных еврооблигаций в целях укрепления капитальной позиции. Такая мера была предусмотрена условиями выпусков и согласована с регулятором.

Банкиры из JPMorgan, Bank of America и Goldman Sachs спрогнозировали ухудшение ситуации в мировой экономике в ближайшие месяцы и наступление рецессии в 2023 году.

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 и на 2023 годы из-за предпосылок роста мировых запасов нефти к концу 2023 года.

В четверг рынок акций РФ вновь снизился на фоне просевших фондовых площадок Азии и Европы, а также слабости нефти (Brent упала ниже $77 за баррель), индекс МосБиржи опустился в район 2180 пунктов во главе с бумагами финансового сектора, где локомотивом отката выступили акции Сбербанка (-1,3%) по факту вышедшего неплохого финотчета за ноябрь по РСБУ. Лучше рынка в четверг выглядели бумаги металлургов.

Сбербанк в ноябре 2022 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 22,7% по сравнению со 101,6 млрд рублей в ноябре 2021 года. Чистая прибыль банка за 11 месяцев 2022 года составила 174,8 млрд рублей, что в 6,6 раза меньше прибыли за аналогичный период 2021 года (1 трлн 147,5 млрд рублей).

Совет директоров "ТГК-1" (-3,3%) рекомендовал акционерам на внеочередном собрании принять решение оставить в распоряжении общества чистую прибыль, полученную в 2021 году, в размере 8,675 млрд рублей. Часть этих средств (4,3 млрд рублей) предлагается направить на реконструкцию электростанции N2 Центральной ТЭЦ в Санкт-Петербурге.

В пятницу рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне позитивных сигналов с мировых фондовых площадок и слабости нефти (Brent торговалась в районе $76 за баррель). Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2180 пунктов, а индекс РТС подрос в район 1100 пунктов за счет укрепления рубля.

Инвесторы по-прежнему оценивали возможные последствия "потолка" цен на российскую нефть и перспективы спроса на топливо в мире. Некоторую поддержку ценам на нефть оказали новости о приостановке работы американского нефтепровода Keystone мощностью 610 тыс. б/с из-за утечки нефти в штате Небраска.

В период с 5 по 9 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-9%), ПАО "Россети Волга" (-9%), ГДР Ros Agro (-9%); лучше рынка оказались бумаги ПАО "Ренессанс страхование" (+9%), "Соллерса" (+4%), "префы" Сбербанка (+4%).

Динамику рынка акций РФ на текущей неделе будут определять геополитические новости, корпоративные события и реакция рынков на статистику о динамике потребительских цен в США в ноябре (понедельник) и итоги заседания Федрезерва (14 декабря) по величине ключевой ставки (ожидается ее рост на 0,5 п.п.). Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2150-2250 пунктов, для индекса РТС - 1070-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".