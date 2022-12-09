Рубль укрепился к доллару и евро по итогам пятницы, отыграл значительную часть потерь первой половины недели

Москва. 9 декабря. Доллар США и евро подешевели на Московской бирже по итогам пятницы, рубль подрос к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть и перед заседанием Банка России по ключевой ставке на следующей неделе.

Курс доллара США составил 62,43 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 34,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 65,55 руб./EUR1, подешевев на 65 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 48,09 копейки - до 63,83 рубля. Курс китайского юаня опустился на 2,1 копейки - до 8,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к доллару и евро по итогам пятницы, восстановив за последние три дня значительную часть потерь первых дней недели. Участники торгов под конец недели демонстрировали позитивный настрой в отсутствие новостей на санкционную тему и в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке. Поддержку рублю также оказало повышение нефтяных цен, несмотря на вступление в силу "потолка" цен на российскую нефть.

В пятницу введение "потолка" цен прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, решений о сокращении добычи нефти Россией нет, это пока размышления; конкретные шаги в связи с "потолком" будут прописаны в указе, который выйдет в ближайшие дни.

Президент подчеркнул, что финансовых потерь Россия от данного ограничения не несет, но нерыночное регулирование со стороны потребителей разрушает отрасль. Он отметил, что ценовой "потолок" на российскую нефть соответствует тем ценам, по которым РФ сейчас продает нефть. И вновь заявил, что Россия не будет продавать нефть в те страны, которые поддерживают "потолок".

Путин также заметил, что Россия подумает и о возможности сокращения добычи нефти. По его словам, предложенный "потолок" соответствует тем ценам, по которым Россия сейчас нефть продает: "В этом смысле это решение нас никак не затрагивает. Brent чуть повыше, Urals чуть пониже, мы еще скидки многим партнерам делаем. Потерь у нас не будет ни при каких обстоятельствах. Так что за бюджет не переживайте".

Однако нерыночное регулирование со стороны потребителей разрушает отрасль, сказал президент.

Россия приобрела танкеры для перевозки нефти, что позволит ей избежать проблем с зарубежными судовладельцами, которые теперь смогут возить российскую нефть только если проверят, не продается ли она выше ценового "потолка", установленного ЕС и странами G7. Об этом сообщил первый замглавы международного комитета Совет Федерации Владимир Джабаров в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы купили танкеры, но не новые, а б/у, хотя они вполне пригодные. И, как говорят специалисты, эти танкеры окупятся в течение полугода, очень быстро при тех объемах нефти, которые Россия может с помощью этих танкеров перевозить", - рассказал он.

Участники глобального рынка находятся в ожидании заседаний ведущих центробанков мира на следующей неделе. Инвесторы рассчитывают на ослабление инфляции в США, так как это может повлиять на решение Федеральной резервной системы ослабить темпы повышения процентной ставки.

Ключевая статистика по индексу потребительских цен (CPI) в США выйдет на следующей неделе.

Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре выросли на 7,4% в годовом выражении и на 0,3% относительно октября. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 7,2%, второго - на 0,2%. Рост цен в годовом выражении был минимальным с мая прошлого года, однако превысил прогнозы аналитиков.

Цены на нефть ускорили рост в ходе пятничных торгов, но все еще могут продемонстрировать недельное снижение на фоне опасений по поводу мирового спроса на энергоносители.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1% - до $76,91 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,26% - до $72,36 за баррель.

В четверг Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 0,8%, причем обе марки обновили минимумы с конца декабря прошлого года на опасениях замедления роста мировой экономики и сокращения спроса на топливо. С начала недели цены на нефть опустились более чем на 9%.

Определенную поддержку ценам на нефть оказывает новость о приостановке работы американского нефтепровода Keystone из-за утечки около 14 тыс. баррелей нефти в штате Канзас. Пропускная способность нефтепровода составляет порядка 610 тыс. баррелей в сутки.

"Пара "доллар-рубль" завершала рабочий день вблизи уровня 62,5 руб. Дневной максимум по паре был достигнут традиционно еще утром (62,94 руб.), а уже к середине дня курс опускался на минимуме почти до 62,2 руб., что оказалось чуть ниже минимальной отметки предыдущего дня. По итогам пятницы рубль все же сохранил плюс, укрепляясь третий день подряд. Можно предположить, что пятничная валютная динамика получилась достаточно волатильной из-за разнонаправленного движения основных индикаторов на внешних рынках. Так, цена на нефть предпринимала попытки восстановления после провальной недели и концу дня прибавляла около 1% в стоимости, однако устойчивой тенденции к росту в течение дня, по сути, не наблюдалось. Доллар на внешних рынках демонстрировал заметный рост против евро, однако индекс USD к корзине мировых валют находился лишь в символическом плюсе из-за снижения доллара в других валютных парах. На европейских фондовых рынках преобладал аппетит к риску, тогда как в американских индексах наблюдалось снижение", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль в начале сессии испытал кратковременное ослабление, после чего вернулся к восходящей динамике. В середине торгов российская валюта стала сдавать позиции, но сохранила неплохой плюс. Нефтяные цены не могут развить отскок после очередной волны распродаж, случившейся вчера вечером. Котировки приближаются к годовым минимумам, установленным на предыдущей сессии. Несмотря на слабость нефти, рубль не только не продолжил довольно умеренное снижение, но и сумел перейти к восстановлению, которое наблюдается третью сессию подряд. Вероятно, в преддверии налогового периода экспортеры решили воспользоваться относительно высоким курсом иностранных валют, а экспортная выручка пока существенно не сокращается из-за временного лага в воздействии на нее падения мировых цен на сырье", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"На этой неделе российская валюта продолжила снижение по отношению к доллару, вышла из диапазона 60-62, в моменте преодолевала отметку 63 и завершила торги в конце недели на отметке 62,5. Снижение национальной валюты было обусловлено снижением нефтяных котировок, а также опасениями инвесторов относительно введенного "потолка" цен на российскую нефть со стороны ЕС. Сейчас цена отсечки находится на уровне $60 за баррель - среднегодовой уровень цен на нефть марки Urals. В будущем порог будет пересматриваться раз в 2 месяца. В свою очередь, ближе к середине - концу декабря рубль получит дополнительную поддержку в виде реализации экспортной выручки. Пик выплат в декабре за ноябрь придется на 27 число", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 19,09 копейки, до 62,3813 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,45 копейки, до 65,8407 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 23,5 копейки по отношению к четвергу и составил 62,3833 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск упал на 18,52 копейки и составил 62,41 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 094,143 млн, из которых $914,658 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 179,485 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня", напротив, подрос на 37,47 копейки, до 65,1172 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 13,22 копейки, подорожав до 65,8416 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 083,224 млн, из которых EUR338,053 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR745,171 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 1 базисный пункт - до 7,51% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно четверга - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.