Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением, упала "АЛРОСА" на новостях об НДПИ

Москва. 9 декабря. Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за сокращения позиций игроками перед выходными, а также на фоне просевших индексов в США после выхода статистики об ускорении производственной инфляции в ноябре; индекс Мосбиржи опустился ниже 2180 пунктов на фоне укрепления рубля, при этом лидировали в откате акции "АЛРОСА" (-5%) на опасениях увеличения НДПИ для компании.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2177,85 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1099,12 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 5%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 62,42 рубля (-0,35 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС просели на 0,1-0,8%, доллар подрос на 0,42 рубля.

Акции "АЛРОСА" в пятницу подешевели до 61,29 рубля (-5%), минимума с конца сентября.

Минфин РФ готовит поправки, согласно которым "АЛРОСА" может выплатить в бюджет в I квартале 2023 года дополнительно 19 млрд рублей, сообщил в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету Госдумы директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе министерства Сергей Романов.

Также подешевели в пятницу расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -1,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в конце недели понес умеренные потери - "фактор пятницы", укрепление рубля, ценовая слабость нефти и новые санкционные угрозы не позволили индексу МосБиржи продемонстрировать позитивную динамику.

Настроения на внешних рынках были неоднородными. Данные по росту потребительских цен в КНР в ноябре вышли в рамках прогнозов аналитиков, а индекс цен производителей (PPI) в США превысил ожидания. Рыночная и геополитическая конъюнктура не сопутствуют биржевым "быкам", выраженные драйверы для сильных движений по-прежнему отсутствуют. Давший было "слабину" рубль стабилизировался во второй половине недели, не дав доллару закрепиться выше отметки 63 руб./$1, а цены на нефть упали к минимумам за год на фоне вступления в силу эмбарго ЕС и потолка цен на российскую нефть.

Краткосрочный взгляд на перспективы отечественного рынка остается нейтральным. В начале будущей недели ЕС может утвердить очередной пакет антироссийских санкций, который среди прочего предусматривает ограничения в отношении технологического и финансового секторов. Тем не менее, акции экспортеров могут получить поддержку в случае вероятного ослабления рубля. Индекс МосБиржи в понедельник будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик, рынок акций РФ завершил торговую неделю в целом нейтрально. Индекс МосБиржи продолжил консолидироваться в диапазоне 2160-2250 пунктов третью неделю подряд, оставляя за собой возможность для продолжения роста, но в случае появления фундаментальных драйверов. Попытки роста на неделе сдерживали распродажи на нефтяном рынке и негатив на глобальном рынке акций, при этом лучше остальных выглядели бумаги металлургических компаний.

На рынке сложилась ситуация, когда инвесторы реагируют на положительную статистику негативно, поскольку благоприятные данные снижают вероятность пересмотра риторики в сторону смягчения со стороны ФРС США. На этой неделе статданные в целом были положительными, констатирует эксперт.

В начале следующей недели ожидаются данные по потребительской инфляции в США, а в середине - состоится заседание Федрезерва, на котором будет принято решение по изменению процентной ставки. Согласно фьючерсам на ставку по федеральным фондам, ожидается, что она будет повышена до уровня 4,25-4,5% годовых с шагом 0,5 п.п. На следующей неделе также ожидаются данные по ВВП РФ за III квартал.

Пятничная статистика индекса PPI в США показала ускорение производственной инфляции в ноябре, поэтому есть высокая вероятность, что потребительская инфляция также покажет рост. Если это произойдет, ФРС США на предстоящем заседании может отреагировать жесткими заявлениями, на что фондовые индексы отреагируют снижением, полагает Линчик.

Нефть Brent за неделю просела более чем на 10% из-за опасений инвесторов относительно развития рецессии в развитых странах и затягивания цикла высоких ставок, а также на фоне действующих ковидных ограничений в Китае. Кроме того, поддержку котировкам не оказала статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, которая оказалась неоднозначной. Тем не менее, учитывая значительную перепроданность рынка нефти, на следующей неделе в случае ослабления негативного новостного фона может реализоваться коррекция вверх в сторону целевого диапазона $78-79 за баррель Brent, считает Линчик.

По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, в предновогодние недели торги на российском рынке по традиции не отличаются активностью, а перед выходными игроков начинает все больше клонить к продажам. С технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи сохраняется боковик, индекс консолидируется над поддержкой в районе 2170 пунктов и пока по-прежнему не показывает сигналов к более направленному движению, отмечает аналитик.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, итоги заседания ФРС 14 декабря могут стать поводом для старта новой волны повышения стоимости активов. В Китае начинают активно стимулировать экономику, даже если для этого требуется теневое количественное смягчение. На этом фоне у российского рынка остаются беспокойства из-за 9-го пакета санкций Евросоюза, но, вероятно, весь негатив уже окажется отыгранным, когда появятся подробности его содержания, полагает аналитик.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,4%).

Темпы инфляции в Китае в ноябре замедлились до минимального уровня с марта текущего года. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,6% в годовом выражении после подъема на 2,1% в октябре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем также ожидали замедления темпов роста до 1,6%, по данным Trading Economics.

Следом подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,1-0,6%), однако просели на 0,1-0,2% индексы в США после выхода производственной инфляции.

Так, индекс цен производителей PPI в США в ноябре вырос на 0,3% к октябрю и на 7,4% в годовом выражении, при прогнозах роста на 0,2% и 7,2% соответственно. Ускорения инфляции повышает ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва.

На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу корректируются вверх после 5-дневного снижения, в результате которого котировки обновили минимумы с декабря прошлого года. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,6 за баррель (+0,6% и -1,3% в четверг), январская цена WTI - $72,15 за баррель (+1% и -0,8% накануне).

Инвесторы по-прежнему оценивают возможные последствия "потолка" цен на российскую нефть и перспективы спроса на топливо в мире, пишет MarketWatch.

Определенную поддержку ценам на нефть оказывает новость о приостановке работы американского нефтепровода Keystone мощностью 610 тыс. баррелей в сутки из-за утечки нефти в штате Небраска.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-8,6%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-5,7%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,8%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,8%), бумаги ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-2,6%).

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") завершил III квартал 2022 года снижением выручки по МСФО на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 24,05 млрд рублей. Падение OIBDA было еще более значительным - в 3,3 раза год к году, до 2,58 млрд рублей с 8,5 млрд рублей, следует из опубликованного в пятницу отчета Segezha. Чистый убыток компании по итогам III квартала 2022 года составил 4,977 млрд рублей против чистой прибыли в 3,55 млрд рублей годом ранее.

Квартальные финрезультаты Segezha оказались хуже ожиданий рынка. Согласно консенсус-прогнозу, составленному "Интерфаксом" на данных четырех инвестбанков, предполагалось, что выручка компании в III квартале просядет на 3,5%, OIBDA сократится в 2,8 раза, а чистый убыток составит 2,45 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+16,5% и +4,4% "префы"), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+9,4%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+7,1%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+4,2%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,5%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 16,73 млрд рублей (из них 3,63 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,17 млрд рублей на бумаги "АЛРОСА" и 1,13 млрд рублей на акции "Газпрома").