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09 декабря 2022 года 18:59

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне отсутствия яркого тренда в секторе UST

Москва. 9 декабря. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне отсутствия ярко выраженного тренда в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно.

Вместе с тем начало недели было не совсем благоприятным для инвесторов. Российские еврооблигации 5 декабря оказались под давлением как падающих в цене US Treasuries, так и снижающихся основных фондовых индексов США. Глобальные инвесторы находятся в ожидании публикации на следующей неделе отчета по инфляции в США в ноябре, а также объявления итогов последних в этом году заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Экономисты предполагают, что Федрезерв может пойти на замедление темпов подъема процентных ставок, о чем в последнее время сигнализируют руководители американского Центробанка.

Индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре неожиданно поднялся до 56,5 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками США. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал снижение показателя в прошлом месяце до 53,3 пункта.

Федеральная резервная система США перейдет к снижению процентных ставок, когда в следующем году столкнется с замедлением экономики, прогнозируют участники рынка облигаций. Они делают ставку на то, что Федрезерв будет вынужден дважды уменьшить ставки в четвертом квартале 2023 года, несмотря на заявления руководителей американского ЦБ о сохранении высокой стоимости заимствований в течение длительного времени. Исходя из котировок фьючерсов на гособлигации, базовая ставка достигнет своего пика в районе 4,9% годовых в мае, а затем опустится до 4,4% к концу следующего года. В настоящее время ее диапазон составляет 3,75-4% годовых.

Цены отечественных евробондов после умеренного снижения в начале недели 6 декабря стабилизировались вслед за аналогичной динамикой US Treasuries. Дефицит внешнеторгового баланса США в октябре увеличился на 5,5% - до $78,2 млрд, сообщило министерство торговли страны во вторник. Это максимальный показатель за последние четыре месяца. Тем не менее, показатель оказался ниже ожидавшихся аналитиками $80 млрд.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций в середине недели была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом ситуация на мировых рынках капитала была нестабильной, что стимулировало спрос глобальных инвесторов на "защитные" активы, каковыми традиционно выступают американские казначейские обязательства.

Высокая инфляция и действия Федеральной резервной системы по ужесточению денежно-кредитной политики для ее сдерживания могут стать причиной спада в американской экономике. Об этом в последнее время заявляют многие эксперты, включая высокопоставленных представителей таких банков, как JPMorgan Chase и Goldman Sachs. Инфляция истощит финансовые запасы американцев и может привести к рецессии примерно в середине следующего года, полагает глава банка JPMorgan Chase Джейми Даймон. Его коллега из Goldman Sachs Дэвид Соломон также ожидает рецессии в ближайшие месяцы, и рынки, по его мнению, ждет неспокойный период.

Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций сохранили в четверг боковую динамику, несмотря на развернувшиеся вниз цены US Treasuries. Согласно данным министерства труда США, обнародованным 8 декабря, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 4 тыс. - до 230 тыс. человек. Неделей ранее этот показатель составлял 226 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали подъем показателя до 230 тыс. с ранее объявленного уровня.

В последний день недели расставка сил как на мировых долговых рынках, так и в секторе российских еврооблигаций, не изменилась: первые продолжили снижаться в цене, в то время как отечественные бумаги вновь продемонстрировали смешанную динамику.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 2,3% - до 59,93% от номинала (их доходность снизилась на 22 базисных пункта - до 10,47% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,56% - до 60,52% от номинала (их доходность снизилась за пять дней на 4 базисных пункта и составила 10,12% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 7%, подешевев до 41,75% от номинала (его доходность выросла на 90 базисных пунктов - до 13,35% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за пять дней всего на 0,1% - до 43,3% от номинала (их доходность выросла на 18 базисных пунктов и составила 32,17% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 1,4% - до 43,42% от номинала (их доходность снизилась на 26 базисных пунктов - до 26,31% годовых), а евробонды с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 0,36%, подешевев до 41,37% от номинала (их доходность выросла на 16 базисных пунктов и составила 21,5% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 0,23%, подорожав до 74,1% от номинала (его доходность выросла на 95 базисных пунктов - до 47,62% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за неделю на 0,1%, составив 65,02% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Большое влияние на мировые долговые рынки могут оказать итоги последних в этом году заседаний ФРС США и ЕЦБ. При этом рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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