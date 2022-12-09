Бумаги нефтяных компаний РФ привлекательны для вложений в 2023г - "Открытие Инвестиции"

Бумаги нефтяных компаний РФ привлекательны для вложений в 2023г, полагает эксперт "Открытие Инвестиции", директор по инвестициям управляющей компании "Открытие" Виталий Исаков.

"Мы считаем перспективными вложения в бумаги нефтяных компаний в 2023 году. От экспорта их продукции мировая экономика не сможет отказаться. Это подтверждают уже и результаты этого года - к концу года все без исключения значимые нефтяные компании объявили хорошие дивиденды", - пишет стратег.

Эксперт выделяет из компаний сектора "НОВАТЭК" и "Сургутнефтегаз": "Говоря о "НОВАТЭКе", стоит отметить, что реализация проекта "Южного потока" может привести к коррекции в ценах на СПГ, но они, скорее всего, будут оставаться на повышенных уровнях ещё продолжительное время из-за сохраняющейся высокой геополитической напряженности. В таких условиях весомый вклад в финансовые результаты с 2024г будет вносить проект "Арктик СПГ 2".

На взгляд Исакова, потенциалом роста на среднесрочном горизонте так же обладают привилегированные акции "Сургутнефтегаза".

"Скорее всего, валюта депозитных вкладов компании осталась прежней. Если рубль продемонстрирует слабость в ближайшие годы, то инвесторов будет ждать щедрая дивидендная доходность. При этом варианты различных сценариев с перспективами "денежной кубышки" все равно не оправдывают текущий дисконт к другим бумагам сектора", - указывает аналитик.

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