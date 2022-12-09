"Инвестбанк Синара" сохраняет рейтинг акций ExxonMobil на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций ExxonMobil на уровне "покупать", говорится в комментарии аналитика банка Кирилла Бахтина.

"Компания ExxonMobil объявила ряд целевых показателей на следующие 5 лет, до 2027г включительно, в том числе увеличив и продлив программу обратного выкупа акций. Продление программы выкупа собственных акций мы считаем позитивным фактором для котировок ExxonMobil на ближайшие торговые сессии. Новая программа предусматривает выкуп в размере до $50 млрд до конца 2025г, тогда как ранее заявлялась программа в объеме до $30 млрд до конца 2023г. В этом году компания планирует потратить $15 млрд на покупку своих акций, при этом $10,5 млрд уже израсходовано за 9М22. Новость о капзатратах мы расцениваем при этом нейтрально, поскольку долгосрочный годовой коридор ($20-25 млрд) лишь немногим шире текущего диапазона ($21-24 млрд)", - пишет эксперт.

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