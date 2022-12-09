"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Global Payments с целью $121,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: $91,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Почти весь год акции компании торговались лучше широкого рынка и только после публикации последнего отчета немного растеряли преимущество, отмечают аналитики. На текущий момент акции торгуются со средним дисконтом 27% по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S, P/S на 2023 год по отношению к аналогам. Эксперты полагают, что бумаги могут стать хорошим дополнением к портфелю в периоды неопределенности и высокой волатильности.

"С технической точки зрения после существенной коррекции акции стабилизировались и сформировали сильный уровень поддержки. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $91,8 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,1", - указывают стратеги "Финама".

Global Payments - американская компания, разработчик платежных технологий и решений для бизнеса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.