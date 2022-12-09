Рубль днем повышается к доллару и евро, продолжая восстанавливать потери начала недели

Москва. 9 декабря. Доллар США и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в пятницу днем, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть и перед заседанием Банка России по ключевой ставке на следующей неделе.

Курс доллара США составил 62,52 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 65,86 руб./EUR1, подешевев на 34,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 29,3 копейки - до 63,98 рубля. Курс китайского юаня опустился на 2,4 копейки - до 8,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро днем в пятницу, восстанавливаясь после падения в первые дни недели. Участники торгов демонстрируют позитивный настрой в отсутствие новостей на санкционную тему и в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке в следующую пятницу. Поддержку рублю оказывает повышение нефтяных цен, несмотря на вступление в силу "потолка" цен на российскую нефть. Власти РФ не раз заявляли, что категорически не приемлют данную меру в отношении российских нефти и нефтепродуктов.

В связи с этим Россия приобрела танкеры для перевозки нефти, что позволит ей избежать проблем с зарубежными судовладельцами, которые теперь смогут возить российскую нефть только если проверят, не продается ли она выше ценового "потолка", установленного ЕС и странами G7. Об этом сообщил первый замглавы международного комитета Совет Федерации Владимир Джабаров в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы купили танкеры, но не новые, а б/у, хотя они вполне пригодные. И, как говорят специалисты, эти танкеры окупятся в течение полугода, очень быстро при тех объемах нефти, которые Россия может с помощью этих танкеров перевозить", - рассказал он.

Участники глобального рынка находятся в ожидании заседаний ведущих центробанков мира на следующей неделе. Инвесторы рассчитывают на ослабление инфляции в США, так как это может повлиять на решение Федеральной резервной системы ослабить темпы повышения процентной ставки.

В пятницу в 16:30 МСК будут опубликованы данные о ценах производителей в США за ноябрь. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают замедления роста в годовом выражении до 5,9% с октябрьских 6,7%.

Ключевая статистика по индексу потребительских цен (CPI) в США выйдет на следующей неделе.

Цены на нефть продолжают немного повышаться в пятницу днем, однако могут продемонстрировать недельное снижение на фоне опасений по поводу мирового спроса на энергоносители.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,01% - до $76,16 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,5% - до $71,82 за баррель.

В четверг Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 0,8%, причем обе марки обновили минимумы с конца декабря прошлого года на опасениях замедления роста мировой экономики и сокращения спроса на топливо. С начала недели цены на нефть опустились более чем на 9%.

Определенную поддержку ценам на нефть оказывает новость о приостановке работы американского нефтепровода Keystone из-за утечки около 14 тыс. баррелей нефти в штате Канзас. Пропускная способность нефтепровода составляет порядка 610 тыс. баррелей в сутки.

"Всю вторую половину недели рубль преимущественно отыгрывал позиции, потерянные с начала декабря на фоне обвала нефтяных котировок. (. . .) При этом нефтяным котировкам пока так и не удалось толком оттолкнуться вверх, тогда как рубль уже демонстрировал уверенный рост в ходе последних торговых сессий. С приближением налоговых платежей декабря можно ожидать новых попыток рубля продвинуться в сторону 62 против USD с дальнейшим укреплением к позициям начала декабря. В случае ухудшения конъюнктуры для российской валюты ближайшая верхняя граница по паре "доллар-рубль" представляется в диапазоне 63,25-63,5 руб./$1. При этом следующая неделя, богатая на заседания центробанков по процентным ставкам, может добавить волатильности на рынок и заметно расширить диапазон движения валютных пар на российском рынке", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В четверг рубль укреплялся, но в итоге день закончил с минимальными изменениями. Сегодня рубль возобновил повышение и в целом ситуация на валютном рынке пока стабилизировалась - в отсутствие новых важных санкционных новостей курс пары "доллар-рубль" может закончить неделю вблизи 62,5-62,75 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На валютной секции Московской биржи рубль укрепляется по отношению к доллару и торгуется вблизи отметки 62. Однако на фоне слабости рынка нефти давление на рубль может сохраниться, поэтому не исключены попытки возврата к уровню в 63 за доллар. В свою очередь, ближе к середине - концу декабря рубль получит дополнительную поддержку в виде реализации экспортной выручки. Пик выплат в декабре за ноябрь придется на 27 число", - подчеркивает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 1 базисный пункт - до 7,51% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно четверга - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.