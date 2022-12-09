"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Башнефти с целью 1100 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Башнефти" с целью 1100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,6%, стоп-приказ: 860 рублей, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики ожидают, что восстановление операционных результатов позволит "Башнефти" улучшить свои финансовые показатели в текущем году, что, в свою очередь, может трансформироваться в привлекательную по меркам сектора дивидендную доходность.

"С технической точки зрения после периода волатильности цена консолидировалась на уровне 930 руб., демонстрируя возможные признаки продолжения восходящего движения с целью 1100 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 860 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,56", - указывают эксперты "Финама".

"Башнефть" - крупная башкирская вертикально интегрированная нефтяная компания. Деятельность "Башнефти" охватывает добычу и переработку нефти, розничную реализацию продуктов нефтепереработки и нефтехимию.

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