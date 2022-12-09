Вероятно укрепление рубля до 62 руб./$1 с наступлением периода налоговых платежей - "Велес Капитал"

Вероятно укрепление рубля до 62 руб./$1 с наступлением периода налоговых платежей, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

Эксперт напоминает, что всю вторую половину недели рубль преимущественно отыгрывал позиции, потерянные с начала декабря на фоне обвала нефтяных котировок. При этом нефтяным котировкам пока так и не удалось толком оттолкнуться вверх, тогда как рубль уже демонстрировал уверенный рост в ходе последних торговых сессий.

По мнению Кравченко, с приближением налоговых платежей декабря можно ожидать новых попыток рубля продвинуться в сторону 62 руб./$1 с дальнейшим укреплением к позициям начала декабря. "В случае ухудшения конъюнктуры для российской валюты ближайшая верхняя граница по паре представляется в диапазоне 63,25-63,5 руб./$1, - указывает аналитик. - При этом следующая неделя, богатая на заседания центробанков по процентным ставкам, может добавить волатильности на рынок и заметно расширить диапазон движения валютных пар на российском рынке".

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