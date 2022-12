Нефть дорожает после пяти сессий в минусе

Фондовые индексы США завершили торги в четверг ростом. Фондовые индексы большинства стран АТР растут в пятницу. Нефтяные котировки умеренно растут утром в пятницу.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в четверг благодаря позитивным корпоративным новостям, S&P 500 прервал пятидневный период снижения.

Календарь статданных по экономике США на этой неделе является довольно спокойным, тогда как на следующей рынок ждут ноябрьские данные о динамике потребительских цен и заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно данным министерства труда США, обнародованным в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 4 тыс. - до 230 тыс. человек. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали именно такой подъем этого показателя с ранее объявленного уровня.

Неделей ранее этот показатель составлял 226 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось прежде.

"Интересно, что заявки вновь начали слабо расти, однако это вряд ли серьезно меняет ситуацию на рынке труда", - отмечает аналитик Morgan Stanley Майк Ловенгарт, слова которого приводит агентство Bloomberg.

В пятницу министерство труда США обнародует отчет о динамике цен производителей в стране за прошедший месяц, который может стать одним из сигналов ослабления инфляционного давления. Консенсус-прогноз экспертов предполагает замедление темпов роста цен производителей в ноябре до 7,2% в годовом выражении по сравнению с 8% в октябре, по данным Trading Economics.

"Инвесторы получат много статданных в ближайшие дни, чтобы перед заседанием ФРС 13-14 декабря иметь более четкую картину того, как идет борьба с инфляцией, - говорит эксперт. - Трейдеры в основном ждут, что американский ЦБ начнет замедлять подъем ставки на предстоящем заседании, однако будет ли этого достаточно, чтобы обеспечить "мягкую посадку" экономике, остается вопросом".

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг стали акции Nike Corp. (+2,8%), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (+1,7%), Boeing Co. (SPB: BA) (+1,5%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (+1,4%) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (+1,3%).

Акции Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. подорожали на 0,7%. Крупнейшая нефтегазовая компания США обнародовала план развития на период до конца 2027 года, предусматривающий сохранение ежегодных капиталовложений на уровне $20-25 млрд и повышение инвестиций в инициативы по снижению выбросов до $17 млрд.

Exxon также увеличила объем программы обратного выкупа акций до $50 млрд с $30 млрд, срок ее действия продлен до конца 2024 года.

Стоимость бумаг Ciena Corp. (SPB: CIEN) взлетела на 20% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности компании за четвертый финквартал. Выручка поставщика оборудования для телекоммуникационных сетей уменьшилась на 7% - до $971 млн при консенсус-прогнозе экспертов в $850 млн.

Цена акций GameStop (SPB: GME) Corp. поднялась на 11%. Компания, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, в третьем финансовом квартале сократила чистый убыток более чем на 10%, впрочем скорректированный показатель и выручка не оправдали ожиданий экспертов.

Главный исполнительный директор компании Мэтт Ферлонг заявил в ходе телефонной конференции после публикации отчетности, что GameStop нацелена на достижение прибыльности в ближайшей перспективе и долгосрочный рост.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг поднялся на 183,56 пункта (0,55%) и составил 33781,48 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 29,59 пункта (0,75%) - до 3963,51 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 123,45 пункта (1,13%) и составил 11082 пункта.

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в пятницу, следуя динамике рынка акций США.

Значение гонконгского индекса Hang Seng к 8:20 МСК выросло на 1,6%. Китайский Shanghai Composite к этому времени поднялся на 0,07%.

В Гонконге активно дорожают акции китайских девелоперов на новости о том, что один из представителей сектора - Sunac China Holdings Ltd. - достиг определенных успехов в деле реструктуризации долга. Компания сообщила, что разработала план по конвертации бондов на сумму от $3 млрд до $4 млрд, по которым она объявила дефолт в мае, в акции. Для покрытия оставшейся задолженности застройщик планирует выпустить новые долларовые облигации.

Котировки акций Longfor Group Holdings Ltd. повышаются на 10%, China Resources Land Ltd. - на 8,9%, Country Garden Holdings (SPB: 2007) Co. Ltd. - на 8,5%.

Между тем темпы инфляции в Китае в ноябре замедлились до минимального уровня с марта текущего года. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,6% в годовом выражении после подъема на 2,1% в октябре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Аналитики в среднем также ожидали замедления темпов роста до 1,6%, по данным Trading Economics.

Значение японского Nikkei 225 к 8:34 МСК выросло на 1,3%.

В число лидеров подъема котировок среди компонентов индекса входят акции энергетических Furukawa Electric Co. Ltd. (+5,4%) и Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (+5,3%).

Прибавляют в цене также бумаги производителя электронных интегральных схем Advantest Corp. (+4,9%) и косметической Shiseido Co. Ltd. (+3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК подрос на 0,4%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%.

Акции энергетической Korea Electric Power (SPB: KEP) Corp. дорожают на 6,7% на новости о том, что компания может значительно поднять тарифы на электроэнергию в следующем году, чтобы избежать банкротства.

Значение австралийского индекса S&P/ASX 200 увеличилось на 0,5%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднялись на 2,7% и 2,3% соответственно.

Нефтяные котировки умеренно растут утром в пятницу, немного восстанавливаясь после серии снижений, длившейся пять сессий подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск составляет $76,69 за баррель, что на $0,54 (0,71%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,02 (1,3%), до $76,15 за баррель.

Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,97 за баррель, что на $0,51 (0,71%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт снизился в цене на $0,55 (0,8%), до $71,46 за баррель.

В четверг Brent завершила торги на минимуме с 24 декабря прошлого года, WTI - с 21 декабря, согласно данным Dow Jones Market Data.

Инвесторы по-прежнему оценивают возможные последствия потолка цен на российскую нефть и перспективы спроса на топливо в мире, пишет MarketWatch.

Трейдеры обращают все больше внимания на спрос после решения ОПЕК+ не менять квоты на добычу на минувших выходных, отметил Тайлер Ричи из Sevens Report Research.

Кроме того, опубликованный в среду отчет министерства энергетики США, продемонстрировавший значительное сокращение запасов нефти и существенное увеличение резервов бензина и дистиллятов, "указал на некоторое ослабление потребительского спроса по мере приближения к концу года", добавил эксперт.

Определенную поддержку ценам на нефть оказывает новость о приостановке работы американского нефтепровода Keystone мощностью 610 тыс. баррелей в сутки из-за утечки нефти в штате Небраска.

"Это важнейший источник поставок сырья для нефтеперерабатывающих комплексов на побережье Мексиканского залива, и нефть будет испытывать поддержку до тех пор, пока проблема не будет устранена", - написали аналитики StoneX.