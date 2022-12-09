.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Нефть дорожает после пяти сессий в минусе
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%, после падения на 3,1% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 3,5%. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 0,1%
 
Инфляция в РФ в 2022 году ожидается на уровне 12,2%, снижение ВВП составит 2,9% - Путин
Инфляция в РФ в 2022 году ожидается на уровне 12,2%, в 1-м квартале 2023 года годовой показатель может опуститься ниже 5%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе....
 
В РФ хотят ввести новый механизм покупки жилья
В России запланировали создать дополнительные механизмы для покупки жилья. В том числе речь идет о рассрочке для отдельных категорий граждан. Проработкой таких механизмов к 2024 году займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и "ДОМ.РФ", следует из плана...
 
Восстановление пассажироперевозок идет медленно
В России в этом году перевозки пассажиров основными видами транспорта лишь незначительно - на 2% - превысят показатели 2021 г. и достигнут 9,44 млрд человек. Об этом говорится в аналитическом обзоре исследовательской компании Sherpa Group от 8...
 
09 декабря 2022 года 09:14

Нефть дорожает после пяти сессий в минусе

Фондовые индексы США завершили торги в четверг ростом. Фондовые индексы большинства стран АТР растут в пятницу. Нефтяные котировки умеренно растут утром в пятницу.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в четверг благодаря позитивным корпоративным новостям, S&P 500 прервал пятидневный период снижения.

Календарь статданных по экономике США на этой неделе является довольно спокойным, тогда как на следующей рынок ждут ноябрьские данные о динамике потребительских цен и заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно данным министерства труда США, обнародованным в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 4 тыс. - до 230 тыс. человек. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали именно такой подъем этого показателя с ранее объявленного уровня.

Неделей ранее этот показатель составлял 226 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось прежде.

"Интересно, что заявки вновь начали слабо расти, однако это вряд ли серьезно меняет ситуацию на рынке труда", - отмечает аналитик Morgan Stanley Майк Ловенгарт, слова которого приводит агентство Bloomberg.

В пятницу министерство труда США обнародует отчет о динамике цен производителей в стране за прошедший месяц, который может стать одним из сигналов ослабления инфляционного давления. Консенсус-прогноз экспертов предполагает замедление темпов роста цен производителей в ноябре до 7,2% в годовом выражении по сравнению с 8% в октябре, по данным Trading Economics.

"Инвесторы получат много статданных в ближайшие дни, чтобы перед заседанием ФРС 13-14 декабря иметь более четкую картину того, как идет борьба с инфляцией, - говорит эксперт. - Трейдеры в основном ждут, что американский ЦБ начнет замедлять подъем ставки на предстоящем заседании, однако будет ли этого достаточно, чтобы обеспечить "мягкую посадку" экономике, остается вопросом".

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг стали акции Nike Corp. (+2,8%), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (+1,7%), Boeing Co. (SPB: BA) (+1,5%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (+1,4%) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (+1,3%).

Акции Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. подорожали на 0,7%. Крупнейшая нефтегазовая компания США обнародовала план развития на период до конца 2027 года, предусматривающий сохранение ежегодных капиталовложений на уровне $20-25 млрд и повышение инвестиций в инициативы по снижению выбросов до $17 млрд.

Exxon также увеличила объем программы обратного выкупа акций до $50 млрд с $30 млрд, срок ее действия продлен до конца 2024 года.

Стоимость бумаг Ciena Corp. (SPB: CIEN) взлетела на 20% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности компании за четвертый финквартал. Выручка поставщика оборудования для телекоммуникационных сетей уменьшилась на 7% - до $971 млн при консенсус-прогнозе экспертов в $850 млн.

Цена акций GameStop (SPB: GME) Corp. поднялась на 11%. Компания, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, в третьем финансовом квартале сократила чистый убыток более чем на 10%, впрочем скорректированный показатель и выручка не оправдали ожиданий экспертов.

Главный исполнительный директор компании Мэтт Ферлонг заявил в ходе телефонной конференции после публикации отчетности, что GameStop нацелена на достижение прибыльности в ближайшей перспективе и долгосрочный рост.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг поднялся на 183,56 пункта (0,55%) и составил 33781,48 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 29,59 пункта (0,75%) - до 3963,51 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 123,45 пункта (1,13%) и составил 11082 пункта.

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в пятницу, следуя динамике рынка акций США.

Значение гонконгского индекса Hang Seng к 8:20 МСК выросло на 1,6%. Китайский Shanghai Composite к этому времени поднялся на 0,07%.

В Гонконге активно дорожают акции китайских девелоперов на новости о том, что один из представителей сектора - Sunac China Holdings Ltd. - достиг определенных успехов в деле реструктуризации долга. Компания сообщила, что разработала план по конвертации бондов на сумму от $3 млрд до $4 млрд, по которым она объявила дефолт в мае, в акции. Для покрытия оставшейся задолженности застройщик планирует выпустить новые долларовые облигации.

Котировки акций Longfor Group Holdings Ltd. повышаются на 10%, China Resources Land Ltd. - на 8,9%, Country Garden Holdings (SPB: 2007) Co. Ltd. - на 8,5%.

Между тем темпы инфляции в Китае в ноябре замедлились до минимального уровня с марта текущего года. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,6% в годовом выражении после подъема на 2,1% в октябре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Аналитики в среднем также ожидали замедления темпов роста до 1,6%, по данным Trading Economics.

Значение японского Nikkei 225 к 8:34 МСК выросло на 1,3%.

В число лидеров подъема котировок среди компонентов индекса входят акции энергетических Furukawa Electric Co. Ltd. (+5,4%) и Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (+5,3%).

Прибавляют в цене также бумаги производителя электронных интегральных схем Advantest Corp. (+4,9%) и косметической Shiseido Co. Ltd. (+3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК подрос на 0,4%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%.

Акции энергетической Korea Electric Power (SPB: KEP) Corp. дорожают на 6,7% на новости о том, что компания может значительно поднять тарифы на электроэнергию в следующем году, чтобы избежать банкротства.

Значение австралийского индекса S&P/ASX 200 увеличилось на 0,5%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднялись на 2,7% и 2,3% соответственно.

Нефтяные котировки умеренно растут утром в пятницу, немного восстанавливаясь после серии снижений, длившейся пять сессий подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск составляет $76,69 за баррель, что на $0,54 (0,71%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,02 (1,3%), до $76,15 за баррель.

Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,97 за баррель, что на $0,51 (0,71%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт снизился в цене на $0,55 (0,8%), до $71,46 за баррель.

В четверг Brent завершила торги на минимуме с 24 декабря прошлого года, WTI - с 21 декабря, согласно данным Dow Jones Market Data.

Инвесторы по-прежнему оценивают возможные последствия потолка цен на российскую нефть и перспективы спроса на топливо в мире, пишет MarketWatch.

Трейдеры обращают все больше внимания на спрос после решения ОПЕК+ не менять квоты на добычу на минувших выходных, отметил Тайлер Ричи из Sevens Report Research.

Кроме того, опубликованный в среду отчет министерства энергетики США, продемонстрировавший значительное сокращение запасов нефти и существенное увеличение резервов бензина и дистиллятов, "указал на некоторое ослабление потребительского спроса по мере приближения к концу года", добавил эксперт.

Определенную поддержку ценам на нефть оказывает новость о приостановке работы американского нефтепровода Keystone мощностью 610 тыс. баррелей в сутки из-за утечки нефти в штате Небраска.

"Это важнейший источник поставок сырья для нефтеперерабатывающих комплексов на побережье Мексиканского залива, и нефть будет испытывать поддержку до тех пор, пока проблема не будет устранена", - написали аналитики StoneX.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 декабря 2022 года 17:33
"Финам" присвоил рейтинг "лучше рынка" АДР Ozon
"Финам" присвоил рейтинг "лучше рынка" АДР Ozon, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Ozon - одна из историй роста на российском фондовом рынке, - отмечает аналитик Анна Буйлакова. - Маркетплейс продолжит расти за счет увеличения доли e-commerce в российской розничной торговле,...    читать дальше
.
09 декабря 2022 года 17:09
Котировки меди могут вернуться к отметке $8000 за тонну - Банк "Открытие"
Котировки меди могут вернуться к отметке $8000 за тонну, полагает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. "Котировки меди по состоянию 9.12.2022 выросли на 6% с 29 ноября - до $8524 за т на фоне снижения ограничительных мер борьбы...    читать дальше
.
09 декабря 2022 года 16:40
"Инвестбанк Синара" сохраняет рейтинг акций ExxonMobil на уровне "покупать"
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций ExxonMobil на уровне "покупать", говорится в комментарии аналитика банка Кирилла Бахтина. "Компания ExxonMobil объявила ряд целевых показателей на следующие 5 лет, до 2027г включительно, в том числе увеличив и продлив программу обратного выкупа...    читать дальше
.
09 декабря 2022 года 16:18
Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 3900-4000п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3900-4000 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "S&P 500 закрылся в минусе в трех из последних шести сессий, что, по данным Bloomberg, стало худшим началом декабря для S&P 500....    читать дальше
.
09 декабря 2022 года 15:53
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Global Payments с целью $121,2
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Global Payments с целью $121,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: $91,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. Почти весь год акции компании торговались...    читать дальше
.
09 декабря 2022 года 15:46
Рубль днем повышается к доллару и евро, продолжая восстанавливать потери начала недели
Москва. 9 декабря. Доллар США и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в пятницу днем, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть и перед заседанием Банка России по ключевой ставке на следующей неделе.    читать дальше
.
09 декабря 2022 года 15:26
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Башнефти с целью 1100 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Башнефти" с целью 1100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,6%, стоп-приказ: 860 рублей, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Аналитики ожидают, что...    читать дальше
.
09 декабря 2022 года 15:02
Вероятно укрепление рубля до 62 руб./$1 с наступлением периода налоговых платежей - "Велес Капитал"
Вероятно укрепление рубля до 62 руб./$1 с наступлением периода налоговых платежей, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. Эксперт напоминает, что всю вторую половину недели рубль преимущественно отыгрывал позиции, потерянные с начала декабря на...    читать дальше
.
09 декабря 2022 года 14:36
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Роснефти на уровне 400 руб
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" сохраняют прогнозную стоимость акций "Роснефти" на уровне 400 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Роснефть" опубликовала финансовые результаты за 9 мес. 2022г по МСФО. Выручка выросла на 15,7% по сравнению с 9 мес. 2021г - до 7,2 трлн руб. Роснефть...    читать дальше
.
09 декабря 2022 года 14:11
"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco Wholesale на уровне "покупать" с целевой ценой $557,76 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,6% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Буйлаковой. "Отчет Costco за I квартал 2023 ф.г. оказался немного слабее...    читать дальше
.
09 декабря 2022 года 13:50
Возможно укрепление рубля во второй половине декабря 2022г - "Открытие Инвестиции"
Баланс спроса и предложения на валюту во второй половине декабря смещается в пользу укрепления рубля, возможны уровни 60-61 руб./$1 к концу 2022 года, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Вопреки нашим ожиданиям ослабления рубля к концу текущего...    читать дальше
.
09 декабря 2022 года 13:24
Вероятность тестирования ценой золота уровня $1820/унц. стала выше - "Финам"
Вероятность тестирования котировками золота уровня в $1820 за тройскую унцию с последующим повышением до $1880 стала выше, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Постепенное снижение доходности американских казначейских обязательств (US Treasuries) и небольшое ослабление доллара...    читать дальше
.
09 декабря 2022 года 12:56
Среднесрочных драйверов для улучшения ситуации в акциях Сегежи пока нет - ПСБ
еднесрочная оценка перспектив цены акций "Сегежа Групп" осторожная в сложившихся текущих условиях (опубликованные финансовые результаты эмитента за 9 месяцев 2022 года умеренно негативны), особых драйверов для улучшения ситуации пока не видно, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор...    читать дальше
.
09 декабря 2022 года 12:32
BCS Express рекомендует покупать акции Сбербанка с прогнозной ценой 180 руб
Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Сбербанка с прогнозной стоимостью 180 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании. "Сбербанк после паузы снова публикует результаты по РСБУ, которые...    читать дальше
.
09 декабря 2022 года 12:01
Цена акций Diamondback Energy обладает потенциалом роста в ближайшие месяцы - Freedom Finance Global
Котировки акций Diamondback Energy обладают потенциалом роста на горизонте нескольких месяцев, считают аналитики Freedom Finance Global. Эксперт инвестиционной компании Сергей Пигарев отмечает в оборе следующие факторы возможного подъема: - Рост цен на нефть в связи с увеличением дефицита....    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.