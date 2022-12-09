Вероятность тестирования ценой золота уровня $1820/унц. стала выше - "Финам"

Вероятность тестирования котировками золота уровня в $1820 за тройскую унцию с последующим повышением до $1880 стала выше, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Постепенное снижение доходности американских казначейских обязательств (US Treasuries) и небольшое ослабление доллара поддерживают котировки золота. Как видно на дневном графике, ранее цена золота достигла ближайшего сильного сопротивления на $1820 за тройскую унцию (максимумы августа). В понедельник была резкая просадка, которая к пятнице оказалась почти вся выкуплена. Такая динамика цен снижает вероятность движения котировок к уровню поддержки на $1750-40 и повышает вероятность ретеста сопротивления на $1820 с последующим повышением до $1880", - пишет эксперт в комментарии.

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