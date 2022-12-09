Среднесрочных драйверов для улучшения ситуации в акциях Сегежи пока нет - ПСБ

Среднесрочная оценка перспектив цены акций "Сегежа Групп" осторожная в сложившихся текущих условиях (опубликованные финансовые результаты эмитента за 9 месяцев 2022 года умеренно негативны), особых драйверов для улучшения ситуации пока не видно, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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