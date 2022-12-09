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09 декабря 2022 года 12:56
Среднесрочных драйверов для улучшения ситуации в акциях Сегежи пока нет - ПСБ
Среднесрочная оценка перспектив цены акций "Сегежа Групп" осторожная в сложившихся текущих условиях (опубликованные финансовые результаты эмитента за 9 месяцев 2022 года умеренно негативны), особых драйверов для улучшения ситуации пока не видно, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕГЕЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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09 декабря 2022 года 17:33
"Финам" присвоил рейтинг "лучше рынка" АДР Ozon, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Ozon - одна из историй роста на российском фондовом рынке, - отмечает аналитик Анна Буйлакова. - Маркетплейс продолжит расти за счет увеличения доли e-commerce в российской розничной торговле,... читать дальше
.09 декабря 2022 года 17:09
Котировки меди могут вернуться к отметке $8000 за тонну, полагает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. "Котировки меди по состоянию 9.12.2022 выросли на 6% с 29 ноября - до $8524 за т на фоне снижения ограничительных мер борьбы... читать дальше
.09 декабря 2022 года 16:40
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций ExxonMobil на уровне "покупать", говорится в комментарии аналитика банка Кирилла Бахтина. "Компания ExxonMobil объявила ряд целевых показателей на следующие 5 лет, до 2027г включительно, в том числе увеличив и продлив программу обратного выкупа... читать дальше
.09 декабря 2022 года 16:18
Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 3900-4000п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3900-4000 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "S&P 500 закрылся в минусе в трех из последних шести сессий, что, по данным Bloomberg, стало худшим началом декабря для S&P 500.... читать дальше
.09 декабря 2022 года 15:53
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Global Payments с целью $121,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: $91,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. Почти весь год акции компании торговались... читать дальше
.09 декабря 2022 года 15:46
Москва. 9 декабря. Доллар США и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в пятницу днем, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть и перед заседанием Банка России по ключевой ставке на следующей неделе. читать дальше
.09 декабря 2022 года 15:26
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Башнефти" с целью 1100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,6%, стоп-приказ: 860 рублей, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Аналитики ожидают, что... читать дальше
.09 декабря 2022 года 15:02
Вероятно укрепление рубля до 62 руб./$1 с наступлением периода налоговых платежей, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. Эксперт напоминает, что всю вторую половину недели рубль преимущественно отыгрывал позиции, потерянные с начала декабря на... читать дальше
.09 декабря 2022 года 14:36
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" сохраняют прогнозную стоимость акций "Роснефти" на уровне 400 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Роснефть" опубликовала финансовые результаты за 9 мес. 2022г по МСФО. Выручка выросла на 15,7% по сравнению с 9 мес. 2021г - до 7,2 трлн руб. Роснефть... читать дальше
.09 декабря 2022 года 14:11
"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco Wholesale на уровне "покупать" с целевой ценой $557,76 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,6% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Буйлаковой. "Отчет Costco за I квартал 2023 ф.г. оказался немного слабее... читать дальше
.09 декабря 2022 года 13:50
Баланс спроса и предложения на валюту во второй половине декабря смещается в пользу укрепления рубля, возможны уровни 60-61 руб./$1 к концу 2022 года, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Вопреки нашим ожиданиям ослабления рубля к концу текущего... читать дальше
.09 декабря 2022 года 13:24
Вероятность тестирования котировками золота уровня в $1820 за тройскую унцию с последующим повышением до $1880 стала выше, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Постепенное снижение доходности американских казначейских обязательств (US Treasuries) и небольшое ослабление доллара... читать дальше
.09 декабря 2022 года 12:32
Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Сбербанка с прогнозной стоимостью 180 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании. "Сбербанк после паузы снова публикует результаты по РСБУ, которые... читать дальше
.09 декабря 2022 года 12:01
Цена акций Diamondback Energy обладает потенциалом роста в ближайшие месяцы - Freedom Finance Global
Котировки акций Diamondback Energy обладают потенциалом роста на горизонте нескольких месяцев, считают аналитики Freedom Finance Global. Эксперт инвестиционной компании Сергей Пигарев отмечает в оборе следующие факторы возможного подъема: - Рост цен на нефть в связи с увеличением дефицита.... читать дальше
.09 декабря 2022 года 11:40
Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", РТС превысил 1100п за счет укрепления рубля
Москва. 9 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне позитивных сигналов с мировых фондовых площадок и попыток нефти скорректироваться после падения. Индекс РТС превысил 1100 пунктов за счет укрепления рубля, индекс МосБиржи топчется в районе 2180 пунктов. читать дальше
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