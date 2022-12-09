BCS Express рекомендует покупать акции Сбербанка с прогнозной ценой 180 руб

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Сбербанка с прогнозной стоимостью 180 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Сбербанк после паузы снова публикует результаты по РСБУ, которые отражают сильную динамику в ноябре (октябрьский тренд сохраняется). Мы считаем возобновление отчетности и высокие доходы в октябре-ноябре сигналом того, что эмитент успешно справляется с трудностями в 2022 году", - отмечают эксперты.

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