Цена акций Diamondback Energy обладает потенциалом роста в ближайшие месяцы - Freedom Finance Global

Котировки акций Diamondback Energy обладают потенциалом роста на горизонте нескольких месяцев, считают аналитики Freedom Finance Global.

Эксперт инвестиционной компании Сергей Пигарев отмечает в оборе следующие факторы возможного подъема:

- Рост цен на нефть в связи с увеличением дефицита. Сокращение продаж из госрезервов США (в последние три недели в среднем продавалось 1,7 млн баррелей в неделю по сравнению с 5,6 млн начиная с мая), снижение квот на добычу ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки (МБС) с ноября, эмбарго на морские поставки нефти из России в страны ЕС уменьшат предложение сырья. Влияние установленного потолка цен на российскую нефть пока оценить сложно, однако механизм может привести к дополнительному снижению экспорта из РФ.

- В зимний период можно ожидать повышения спроса на нефтепродукты на 0,5-1 МБС, так как их используют как альтернативное дорогому газу и углю топливо.

- Высокая дивидендная доходность. По итогам квартала совет директоров Diamondback Energy сохранил базовый квартальный дивиденд на уровне $0,75 на акцию и объявил о переменных выплатах в размере $1,51 на акцию. Общая дивидендная доходность составила 6,6% годовых к текущим котировкам.

- В третьем квартале эмитент потратил на обратный выкуп акций $472 млн (2% от капитализации) по сравнению с $300 млн во втором. Компания может продолжить активную реализацию программы buyback.

- Улучшение финансовых результатов после сделок M&A. В текущем году компания выкупила остававшиеся в свободном обращении акции дочерней Rattler Midstream. 11 октября Diamondback Energy достигла договоренностей о приобретении FireBird Energy LLC за $750 млн и 5,86 млн собственных акций. Планируемый объем добычи в 2023 году составляет 25 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (6,5% от уровня 2022 года).

Diamondback Energy - один из ведущих представителей сланцевой нефтедобывающей отрасли в США. Компания занимается добычей нефти, природного газа и производством сжиженных углеводородов, а также сбором и транспортировкой всей этой продукции. Бизнес компании сконцентрирован в США, здесь она генерирует 100% выручки.

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