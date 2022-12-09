Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", РТС превысил 1100п за счет укрепления рубля

Москва. 9 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне позитивных сигналов с мировых фондовых площадок и попыток нефти скорректироваться после падения. Индекс РТС превысил 1100 пунктов за счет укрепления рубля, индекс МосБиржи топчется в районе 2180 пунктов.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2183,26 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1104,02 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,5%.

Доллар просел до 62,29 рубля (-0,48 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,6% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают, что рынок акций РФ в пятницу проведет очередной безыдейный низковолатильный день - инвесторы замерли в ожидании катализаторов, которые вряд ли появятся до конца этого года. Для американских рынков основным ключевым событием этого месяца будет заседание Федеральной резервной системы, результаты которого буду объявлены 14 декабря.

Продажа НПЗ "ЛУКОЙЛа" в Италии компании Crossbridge позволит ликвидировать актив, простаивающий из-за эмбарго ЕС, а вырученные средства снизят давление на дивиденды от запланированного ускоренного погашения иностранных долговых обязательств, отмечают эксперты.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, ситуация на внешних рынках акций утром в пятницу улучшилась. Нефть пытается корректироваться вверх после разгромной недели. В США усиливаются признаки смягчения инфляции, чему также способствует подешевевшая нефть. Соответственно, инвесторы начинают менять свои ожидания на конец года.

Так, итоги заседания ФРС 14 декабря могут стать поводом для старта новой волны повышения стоимости активов. В Китае начинают активно стимулировать экономику, даже если для этого требуется теневое количественное смягчение. На этом фоне у российского рынка остаются беспокойства из-за 9-го пакета санкций Евросоюза, но, вероятно, весь негатив уже окажется отыгранным, когда появятся подробности его содержания, полагает аналитик.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, на рынке акций РФ финансовый сектор остается под давлением из-за опасений, связанных с планами введения Западом 9-го санкционного пакета в отношении РФ. Для акций "Норникеля" негативом выступают новости об увеличении капитальных затрат компании в 2 раза, что негативно скажется на дивидендах. Индекс МосБиржи в пятницу продолжит консолидироваться в верхней части диапазона 2150-2200 пунктов на фоне отсутствия корпоративных идей для формирования направленной динамики, полагает Головинов.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, текущий уровень котировок российской нефти Urals очень близок к установленному Западом лимиту цены для России, что нивелирует эффект этой ограничительной меры и поэтому не вызовет заметного снижения котировок акций нефтяных компаний. Поводом для нисходящей коррекции нефти на неделе стали опасения по поводу рецессии в США и снижения спроса в Китае - даже несмотря на ослабление карантинных мер. Новости и ожидания могут быть быстро отыграны, и на следующей неделе вероятен подъем цены на нефть Brent выше $80 за баррель.

На рынке акций РФ в пятницу ожидаются разнонаправленные движения котировок "фишек", лидерами роста могут стать акции металлургических компаний, полагает Ващенко.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-1,1% во главе с Nasdaq, индикатор S&P 500 (+0,8%) прервал 5-дневное падение благодаря позитивным корпоративным новостям.

В пятницу Минтруда США обнародует отчет о динамике цен производителей в стране за прошедший месяц, который может стать одним из сигналов ослабления инфляционного давления. Консенсус-прогноз экспертов предполагает замедление темпов роста цен производителей в ноябре до 7,2% в годовом выражении по сравнению с 8% в октябре, по данным Trading Economics.

На следующей неделе рынок ожидает ноябрьских данных о динамике потребительских цен и заседания ФРС.

В пятницу в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

В Гонконге подорожали акции китайских девелоперов на новости о том, что один из представителей сектора - Sunac China Holdings Ltd. - достиг определенных успехов в деле реструктуризации долга. Компания сообщила, что разработала план по конвертации бондов на сумму от $3 млрд до $4 млрд, по которым она объявила дефолт в мае, в акции. Для покрытия оставшейся задолженности застройщик планирует выпустить новые долларовые облигации.

Темпы инфляции в Китае в ноябре замедлились до минимального уровня с марта текущего года. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,6% в годовом выражении после подъема на 2,1% в октябре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем также ожидали замедления темпов роста до 1,6%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются вверх после 5-дневного снижения, в результате которого котировки обновили минимумы с декабря прошлого года. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $76,52 за баррель (+0,5% и -1,3% в четверг), январская цена WTI - $71,79 за баррель (+0,5% и -0,8% накануне).

Инвесторы по-прежнему оценивают возможные последствия "потолка" цен на российскую нефть и перспективы спроса на топливо в мире, пишет MarketWatch.

Определенную поддержку ценам на нефть оказывает новость о приостановке работы американского нефтепровода Keystone мощностью 610 тыс. баррелей в сутки из-за утечки нефти в штате Небраска.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+5,9% и +2,7% "префы"), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+2,9%), бумаги VEON (MOEX: VEON) (+2,5%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-5,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2%).

Просели акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-0,3%). "Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") завершил III квартал 2022 года снижением выручки по МСФО на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 24,05 млрд рублей. Падение OIBDA было еще более значительным - в 3,3 раза год к году, до 2,58 млрд рублей с 8,5 млрд рублей, следует из опубликованного в пятницу отчета Segezha. Чистый убыток компании по итогам III квартала 2022 года составил 4,977 млрд рублей против чистой прибыли в 3,55 млрд рублей годом ранее.

Квартальные финрезультаты Segezha оказались хуже ожиданий рынка. Согласно консенсус-прогнозу, составленному "Интерфаксом" на данных четырех инвестбанков, предполагалось, что выручка компании в III квартале просядет на 3,5%, OIBDA сократится в 2,8 раза, а чистый убыток составит 2,45 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 3,49 млрд рублей (из них 1,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 293,42 млн рублей на бумаги "Норникеля" и 289,32 млн рублей на акции "Газпрома").