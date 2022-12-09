Рубль может остаться около 62,5-62,75 руб./$1 к концу торгов в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"

Валютная пара доллар/рубль может закончить текущую неделю около уровней 62,5-62,75 руб./$1 в отсутствие новых важных санкционных новостей, ситуация на валютном рынке в целом пока стабилизировалась, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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