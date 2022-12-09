"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Белуги на уровне 3000 руб

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" сохраняют прогнозную стоимость акций "Белуга Групп" на уровне 3000 рублей за штуку

"Белуга опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев 2022 год. Компания увеличила выручку на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 66,3 млрд руб.). Чистая прибыль составила 5,2 млрд руб., увеличившись на 88%. Эмитент нарастил объем продаж на 8,6%, количество магазинов сети "Винлаб" выросло на 57%. После публикации сильных результатов совет директоров "Белуги" рекомендовал дивиденды за 3К22 в размере 75 рублей на бумагу (квартальная дивидендная доходность составляет 2,64%, дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 23 января 2023 года). Хотим отметить, что выплаты производятся по новой дивидендной политике. На фоне вышеперечисленного подтверждаем целевой ориентир в 3000 рублей за акцию эмитента", - отмечают эксперты в обзоре инвестиционной компании.

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