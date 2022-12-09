"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "на уровне рынка" для акций Сбербанка

"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "на уровне рынка" для обыкновенных акций Сбербанка (с возможным повышением до "покупать") с прогнозной стоимостью на уровне 156 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре.

"Ноябрьские результаты подтвердили, что Сбербанк по большому счету оставил трудности 2022 года позади и вышел на новый уровень генерации прибыли, опираясь на двузначный рост розничного и корпоративного кредитного портфеля. Динамика прибыли от октября к ноябрю положительная. Месячная чистая прибыль увеличилась со 122,8 млрд руб. в октябре до 124,7 млрд руб. в ноябре. Контроль за расходами позволил прибыли расти опережающими темпами относительно роста кредитного портфеля. Это означает, что будущая база для выплаты дивидендов также может существенно увеличиться, - указывает главный аналитик управления анализа рынков, эксперт "Открытие Research" Алексей Корнилов. - Полагаем, что в 2023 году эмитент может вернуться к практике распределения прибыли среди акционеров через дивиденды. Это стало бы хорошим драйвером для роста котировок акций компании".

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