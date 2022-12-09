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Главная / Мнения аналитиков / Возможны попытки стабилизации цены нефти на текущих уровнях в пятницу - ПСБ
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09 декабря 2022 года 10:20
Возможны попытки стабилизации цены нефти на текущих уровнях в пятницу - ПСБ
Возможны попытки стабилизации котировок нефти марки Brent на текущих уровнях на торгах в пятницу, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть марки Brent завершают неделю в миноре, откатившись к уровням конца 2021 года. Такое снижение по-прежнему считаем избыточным, но при условии сохранения негативных настроений на рынке риски пойти к $75 за баррель оцениваем как высокие. Введение "потолка" цен и эмбарго на российскую нефть пока не привело (и вряд ли приведет) к резкому срыву поставок, а значит, этот фактор можно вычитать из цен. И это еще дополнительно обнажило имеющиеся проблемы с мировым спросом на нефть, которые были отодвинуты на второй план. На этом фоне спекулянты сокращают длинные позиции в сырье", - пишет аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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