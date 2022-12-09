Возможно сохранение умеренного оптимизма на рынке ОФЗ в пятницу - Инвестбанк Синара

Возможно сохранение умеренного оптимизма на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в пятницу, однако активность и изменения, скорее всего, уменьшатся по сравнению с предыдущим днем, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

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