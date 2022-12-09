Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидацию в верхней части диапазона 2150-2200п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит на торгах в пятницу консолидацию в верхней части диапазона 2150-2200 пунктов на фоне отсутствия идей для формирования направленной динамики, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

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