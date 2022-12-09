Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 9 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых до конца этого года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в четверг благодаря позитивным корпоративным новостям, S&P 500 прервал пятидневный период снижения. Календарь статданных по экономике США на этой неделе довольно спокойный, тогда как на следующей рынок ждут ноябрьские данные о динамике потребительских цен и заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно данным Министерства труда США, обнародованным в четверг, число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 4 тыс. - до 230 тыс. человек. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали именно такой подъем этого показателя с ранее объявленного уровня. Неделей ранее данный показатель составлял 226 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось прежде.

В пятницу Министерство труда США обнародует отчет о динамике цен производителей в стране за прошедший месяц, который может стать одним из сигналов ослабления инфляционного давления. Консенсус-прогноз экспертов предполагает замедление темпов роста цен производителей в ноябре до 7,2% в годовом выражении по сравнению с 8% в октябре, по данным Trading Economics.

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в пятницу, следуя динамике рынка акций США. Значение японского Nikkei 225 выросло по итогам торгов на 1,26%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК подрос на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%. Значение гонконгского индекса Hang Seng к 8:20 МСК выросло на 1,6%. Китайский Shanghai Composite к этому времени поднялся на 0,07%.

В Гонконге активно дорожают акции китайских девелоперов на новости о том, что один из представителей сектора - Sunac China Holdings Ltd. - достиг определенных успехов в реструктуризации долга. Компания сообщила, что разработала план по конвертации бондов на сумму от $3 млрд до $4 млрд, по которым она объявила дефолт в мае, в акции. Для покрытия оставшейся задолженности застройщик планирует выпустить новые долларовые облигации.

В свою очередь нефтяные котировки умеренно растут утром в пятницу, немного восстанавливаясь после серии снижений, длившейся пять сессий подряд. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $76,61 за баррель, что на 0,6% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 1,3%, до $76,15 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $71,91 за баррель, что на 0,63% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт снизился в цене на 0,8%, до $71,46 за баррель.

В четверг Brent завершила торги на минимуме с 24 декабря прошлого года, WTI - с 21 декабря. Инвесторы оценивают возможные последствия потолка цен на российскую нефть и перспективы спроса на топливо в мире. Трейдеры обращают все больше внимания на спрос после решения ОПЕК+ не менять квоты на добычу на минувших выходных.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,863 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,994 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 декабря вырос на 0,08% и составил 109,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 820,32 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,5%), "ГТЛК-002Р-01" (+0,44%) и "Совкомбанк БО-П04" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-10" (-0,58%), "ГТЛК-001Р-08" (-0,07%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) завершила размещение 10-летних облигаций серии 001P-24 с 3-летней офертой объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 2 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 10,38% годовых. Купоны квартальные.

АО "Синара - Транспортные Машины" 13 декабря планирует собрать заявки на 5-летний выпуск облигаций серии 001Р-03 с офертой через 3 года объемом от 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 11-12% годовых, по выпуску предусмотрены квартальные купоны.

ЛК "Роделен" 15 декабря планирует начать размещение выпуска 5-летних облигаций с 2-летней офертой серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона 15% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 16,1% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в течение 25-60-го купонов.

Микрофинансовая компания "Лайм-займ" продлила срок размещения 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей на два месяца - до 14 февраля 2023 года. Компания установила ставку 1-го купона бондов на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные, ставка установлена на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизация - каждые полгода в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачиваться по 10% от номинала. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещается по закрытой подписке.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 13-го купона бондов серии 001Р-02 на уровне 8,5% годовых. Ставка 14-го купона будет рассчитываться как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 1%. Десятилетний выпуск объемом 30 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года по ставке 9,39% годовых. Ставка текущего купона - 12% годовых. По выпуску 21 декабря предстоит исполнение оферты.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 26-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 11,04% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей (в настоящее время с учетом амортизации объем составляет 1,95 млрд рублей). Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов привязаны к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ разной дюрации плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.