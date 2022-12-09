Рубль может завершить торги пятницы в нижней части диапазона 62-63 руб./$1 - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль может завершить торговую сессию в пятницу в нижней части диапазона 62-63 руб./$1 на фоне фиксации прибыли спекулянтами в конце недели, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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