Инвесторам стоит обратить внимание на акции Сбербанка - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на обыкновенные акции Сбербанка среди "голубых фишек" российского фондового рынка, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Несмотря на сильный отчет, котировки обыкновенных акций Сбербанка снизились в четверг. Чистая прибыль в ноябре по РПБУ составила 124,7 млрд руб., что практически совпало с тем, что быть в октябре. Ключевой вопрос сейчас в том, когда компания сможет вернуться к дивидендам и будет ли распределять прибыль только 2022 года или же обратится и к нераспределенной прибыли 2021 года. Второй вариант выглядит более вероятным, учитывая потребности бюджета РФ и устойчивость банка в текущих условиях. Поэтому если выбирать из "голубых фишек", то обыкновенные акции данного эмитента сейчас выделяются в качестве одной из самых понятных и интересных бумаг", - указывает аналитик.

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