Краткосрочные перспективы рынка акций РФ по-прежнему нейтральны - BCS Express

Краткосрочные перспективы российского рынка акций по-прежнему остаются нейтральными, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Негативное влияние на российский рынок продолжает оказывать внешняя конъюнктура на сырьевых площадках. Она накладывается на локальное укрепление рубля, что лишь усиливает давление на акции экспортеров. По индексу Мосбиржи общая амплитуда колебаний по-прежнему остается крайне низкой. Последние две недели укладываются в 50 пунктов или чуть более 2%. Движения происходят в диапазоне 2160-2210 пунктов, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - Но даже в случае выхода из этого коридора ситуация не поменяется, ведь актуален более широкий диапазон консолидации с нижней границей на 2080-2120 и верхней на 2250 пунктах. До пробоя этих рубежей говорить о каких-то устойчивых тенденциях не приходится. Вероятно, в этих рамках рынок останется и всю следующую неделю. В краткосрочной перспективе пока по-прежнему нейтральный взгляд на фондовый рынок."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.