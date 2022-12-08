Рынок акций РФ просел к 2180п по индексу Мосбиржи на бумагах финансовых компаний, подросли металлурги

Москва. 8 декабря. Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне просевших фондовых площадок Азии и Европы, а также слабости нефти (Brent упала ниже $77 за баррель), индекс Мосбиржи опустился в район 2180 пунктов во главе с бумагами финансового сектора, где локомотивом отката выступили акции Сбербанка по факту вышедшего неплохого финотчета за ноябрь по РСБУ. Лучше рынка в четверг выглядели бумаги металлургов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2184,43 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1096,63 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 62,74 рубля (-0,01 рубля).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,1%), OZON (MOEX: OZON) (-1,9%), акции Сбербанка (-1,3% и -1,1% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в ноябре 2022 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 22,7% по сравнению со 101,6 млрд рублей в ноябре 2021 года. Чистая прибыль банка за 11 месяцев 2022 года составила 174,8 млрд рублей, что в 6,6 раза меньше прибыли за аналогичный период 2021 года (1 трлн 147,5 млрд рублей).

Сбербанк возобновил публикацию некоторых финансовых показателей по итогам октября. Чистая прибыль банка в октябре 2022 года по РСБУ составила 122,8 млрд рублей. Это позволило кредитной организации получить положительный финансовый результат за 10 месяцев текущего года - свыше 50 млрд рублей.

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

Как отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик, индекс МосБиржи консолидируется в диапазоне 2160-2250 пунктов третью неделю подряд и оставляет за собой возможность для продолжения роста, но лишь в случае появления фундаментальных драйверов.

В четверг сильнее всего снизился финансовый сектор, в то время как подросли секторы металлургии и нефтехимии. Из важных корпоративных новостей четверга можно выделить отчет Сбербанка и рекомендацию совета директоров "ТГК-1" (MOEX: TGKA) не выплачивать дивиденды за 2021 год. В пятницу в фокусе внимания у российских инвесторов будет статистика по потребительской инфляции, а также отчет ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) за 9 месяцев 2022 года.

Индексы США в четверг корректируются вверх, инвесторы частично фиксируют "короткие" позиции в преддверии статистики по потребительской инфляции. На этом фоне индекс S&P 500 может отскочить до уровня 4000 пунктов. Если замедление инфляции в США усилится, то инвесторы утвердятся в мыслях о смене риторики относительно денежно-кредитной политики ФРС в пользу ее смягчения в следующем году.

Нефть Brent в рамках продолжения коррекции может вернуться в диапазон $81-82 за баррель. Драйвером для отскока стала статистика Минэнерго США по запасам нефти (запасы сырой нефти сократились на 5,2 млн баррелей, при этом запасы бензина и дистиллятов растут четвертую неделю подряд). Также немаловажным фактором отскока стала перепроданность рынка, полагает Линчик.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в четверг просел, несмотря на отскок нефтяных цен. Лучше рынка смотрелись представители металлургического сектора в свете позитивной динамики цен на металлы. Нефть Brent, несмотря на коррекцию, по-прежнему недалека от годовых минимумов. Во-вторых, по сообщениям СМИ со ссылкой на данные Kpler и TankerTrackers, экспорт российской нефти из Балтийского и Черного морей уже на этой неделе упал на 0,5-1,5 млн б/с.

На азиатских и европейских площадках превалировали умеренно негативные настроения. На рынке США усиливается волатильность по мере приближения заседания ФРС 14 декабря, по итогам которого ожидается повышение процентных ставок. Вышедший в четверг еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США показал ожидаемый аналитиками результат (230 тыс.).

При текущей конъюнктуре на рынках, относительной стойкости рубля, а также учитывая фактор пятницы, особенно актуальный при сложном геополитическом фоне, индекс Мосбиржи вряд ли покажет устойчивый тренд. Штурм отметки 2200 пунктов, вероятнее всего, будет задачей уже следующей недели, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, санкционные неопределенности давят на российские акции. Под давлением продаж остаются расписки TCS Group из-за возможности оказаться под европейскими ограничениями. Подросли акции "НОВАТЭКа", поставки СПГ которого пока не пострадали от ограничений Европы, в то время как "Газпром" (MOEX: GAZP) вынужден переориентировать поставки на Восток из-за сокращения экспорта в Европу по техническим и политическим причинам. Доля "НОВАТЭКа" на европейском рынке СПГ оценивается в 13-16%. В зимний период востребованность российского СПГ будет лишь возрастать по мере истощения запасов в ПХГ.

Акции Сбербанка подешевели, хотя отчет по РСБУ за ноябрь можно назвать сильным, причем достигнутый финрезультат был получен без использования послаблений со стороны ЦБ РФ. Если не будет каких-либо дополнительных потрясений, то уже в 2023 году Сбербанк может рассчитывать на новый рекорд по прибыли. Расписки TCS Group продолжают отыгрывать неопределенность в связи с 9-м пакетом санкций Евросоюза, который может быть введен уже на следующей неделе, хотя Венгрия вновь занимает отдельную позицию, а Франция и Германия обратились в Брюссель с предложениями снять часть ранее принятых санкций.

Европейские индексы снижаются уже пятую сессию подряд, однако это вполне здоровая тенденция после нескольких недель роста. Соответственно, не только страхи глобальной рецессии, но и технические факторы поддерживают слабость европейского рынка акций. Нефть в четверг пыталась подрасти на фоне дальнейших шагов по смягчению режима контроля над распространением COVID-19 в Китае, однако вечером котировки вернулись к снижению и обновили минимумы за год, отмечает Кочетков.

В Азии в четверг преобладало снижение индексов за исключением Гонконга (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,4%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1-0,2%), но плюсуют США (индексы растут на 0,7-1,2% во главе с Nasdaq).

Положительным фактором для рынков являются действия Китая по смягчению антиковидных ограничений, однако среди инвесторов и аналитиков усиливаются опасения относительно ухудшения ситуации в мировой экономике, отмечает Trading Economics.

ВВП Японии в III квартале снизился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют пересмотренные официальные данные. Предварительно сообщалось о сокращении на 0,3% и на 1,1% соответственно. Средний прогноз аналитиков не предполагал изменения показателя, сообщает Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 4 тыс. - до 230 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее этот показатель составлял 226 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали подъем показателя до 230 тыс. с ранее объявленного уровня, как и респонденты Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены возобновили снижение после дневной коррекции, котировки обновили минимумы за год из-за опасений рецессии в мировой экономике и данных о росте запасов нефтепродуктов в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,62 за баррель (-0,7% и -2,8% в среду), январская цена WTI - $72,1 за баррель (+0,1% и -3% накануне).

Главным негативным фактором для рынка нефти на этой неделе стали опасения, что ФРС продолжит придерживаться жесткого курса в денежно-кредитной политике с целью замедлить инфляцию. Это может привести к ослаблению экономического роста или даже к рецессии в крупнейшей экономике мира, что скажется и на других странах и приведет к снижению глобального спроса на топливо.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-4,8%), "ТГК-1" (-3,3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,2% и -2,6% "префы"), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-2,7%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-2,6%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-2,3%).

Совет директоров ПАО "ТГК-1" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании принять решение оставить в распоряжении общества чистую прибыль, полученную в 2021 году, в размере 8,675 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Собрание акционеров, которое пройдет в заочной форме, намечено на 11 января 2023 года. В том числе часть средств (4,3 млрд рублей) предлагается направить на реконструкцию электростанции N2 Центральной ТЭЦ в Санкт-Петербурге.

Подорожали бумаги VEON (MOEX: VEON) (+6,7%), SFI (MOEX: SFIN) (+2,6%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+2,3%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+2%), бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+1,3%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+1,1%).

Акционеры ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+0,2%, до 65,8 рубля) на внеочередном собрании 5 декабря утвердили промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 1,94 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 22,52 млрд рублей (из них 8,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,53 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 1,26 млрд рублей на акции "Газпрома").