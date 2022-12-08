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08 декабря 2022 года 19:40

Рубль в четверг растерял рост первой половины дня и завершил торги небольшим снижением к доллару и евро

Москва. 8 декабря. Доллар США и евро отыграли потери первой половины дня и сумели слегка повыситься на Московской бирже по итогам четверга, рубль незначительно опустился к бивалютной корзине на фоне возобновившей снижение нефти.

Курс доллара США составил 62,77 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 66,2 руб./EUR1, подорожав на 12 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,64 копейки - до 64,31 рубля. Курс китайского юаня опустился всего на 0,6 копейки - до 8,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост первой половины дня и слегка снизился к доллару и евро по итогам четверга на фоне возобновившей снижение нефти. Ранее в четверг поддержку рублю оказывали заявления российских официальных лиц по теме "ценового потолка" (price cap) на российскую нефть. "Ценовой потолок" заработал на этой неделе, в этот механизм на данный момент заложена максимально допустимая цена на российскую нефть в $60 за баррель.

По словам первого замглавы Минэнерго РФ Павла Сорокина, колебания добычи нефти в России из-за введения "ценового потолка" не превысят значений весенних колебаний. Он отметил также, что мировой спрос на нефть и нефтепродукты оказывает поддержку ценам, несмотря на риски рецессии.

"Конечно, риск рецессии может добавлять волатильности, но отсутствие избыточного предложения нефти на мировом рынке и явный дефицит по отдельным позициям нефтепродуктов, например, дизеля, оказывают ценам поддержку", - считает Сорокин. Он добавил, что не стоит забывать про гибкость курса рубля в случае колебаний цены на нефть.

РФ готовит ответные меры в связи с введением странами G7 и ЕС "ценового потолка" на российскую нефть, оценивать влияние price cap на бюджет рано, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Пока говорить о влиянии на бюджет преждевременно. Мы сейчас готовим ответные встречные меры относительно того, как будут наши компании реагировать на введение "потолка"", - сказал Силуанов журналистам в ответ на просьбу оценить фискальные последствия введения price cap.

Он подчеркнул, что это "абсолютно нерыночный" механизм. "Но рынок не обманешь. Если где-то идет зарегулирование, значит, с другой стороны пойдет влияние и на цены, на объемы потребления на рынке и т.д. Сейчас правительство РФ формирует ответные меры, мы, как заявлял президент, не будем подписывать контракты, где будут упоминаться регулируемые цены, "потолки" цен", - сказал министр.

Подготовка ответа России на введение "потолка" цен на российскую нефть завершается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ходе общения с прессой Пескова спросили, можно ли ожидать в ближайшей перспективе ответа России на соответствующее решение. "Это нужно ожидать, подготовка завершается", - сказал Песков. На уточняющий вопрос, каким образом будет объявлен ответ России, он сказал: "Соответствующим".

Цены на нефть перешли к снижению вечером в четверг после роста в первой половине дня, когда котировки "черного золота" восстанавливались после падения до годовых минимумов накануне.

В среду Brent и WTI обновили минимальные значения с конца декабря прошлого года на фоне данных об увеличении запасов бензина и дистиллятов в США и опасений, что замедление экономического роста ослабит спрос на топливо.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:05 МСК составляет $76,07 за баррель, что на 1,43% меньше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,51 за баррель, что на 0,69% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку нефтяному рынку ранее в четверг в том числе оказывал оптимизм по поводу постепенного снятия коронавирусных ограничений в Китае. За последние две недели китайские власти приняли ряд мер, смягчающих политику нулевой терпимости к COVID-19, включая отмену запрета на путешествия внутри страны без тестирования на коронавирус и отказ от введения карантинных мер в целых районах и кварталах китайских городов.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков, во второй половине четверга пара "доллар-рубль" стабилизировалась в узком диапазоне 62,5-62,7 руб./$1, так как участники рынка ожидают официального ответа Кремля на принятый странами G7 и ЕС "потолок" цен на российскую нефть. "Согласно прогнозам аналитиков, возможный запрет на поставки сырья из России странам, принявшим "потолок", приведет к дефициту предложения и росту котировок "черного золота", что позитивно для рубля. Однако для компенсации выпадающих доходов бюджета из-за снижения объема экспорта нефти финансовые власти РФ будут искать способы ослабить национальную валюту. Глобальные рынки оценивают результаты визита Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, во время которого были подписаны соглашение о стратегическом партнерстве и ряд меморандумов о взаимопонимании в различных сферах экономики. Подробности о возможной торговле арабской нефтью за юани пока не освещались", - отмечает Кульков.

"Укреплению рубля, наблюдавшемуся в четверг, во многом способствовали нефтяные котировки, отступившие от минимумов последних дней и в течение дня предпринимавшие попытки закрепиться выше $79 за баррель (накануне котировки опускались ниже $77). Индекс доллара при этом слабо корректировался второй день подряд, что также оказывало давление на позиции USD на российском рынке. Отметим, что в случае закрепления пары "доллар-рубль" в диапазоне 62,25-62,5 руб./$1 можно ожидать попыток рубля продвинуться в сторону 62 за доллар и отыграть, таким образом, полностью потери текущей недели. Верхняя граница по паре на ближайшие дни представляется в диапазоне 63,25-63,5 руб./$1. В то же время следующая неделя, богатая на заседания центробанков по процентным ставкам, может добавить волатильности на рынок и заметно расширить диапазон движения валютных пар на российском рынке", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 декабря на 36,5 копейки, до 62,5722 руб./$1, и уменьшил курс евро на 22,04 копейки, до 65,6762 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 31,63 копейки по отношению к среде и составил 62,6183 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск упал на 33,08 копейки и составил 62,5952 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 825,204 млн, из которых $550,965 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 274,239 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 17,82 копейки, до 65,7425 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 26,14 копейки, подешевев до 65,7094 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 005,644 млн, из которых EUR452,052 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR553,592 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая опустилась на 1 базисный пункт - до 7,51% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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