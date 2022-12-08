Котировки евробондов РФ сохранили в четверг боковую динамику, несмотря на развернувшиеся вниз цены UST

Москва. 8 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций сохранили в четверг боковую динамику, несмотря на развернувшиеся вниз цены американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году упали в цене за день на 80 базисных пунктов, подешевев до 58,9% от номинала (их доходность выросла на 15 базисных пунктов - до 10,65% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году снизились в четверг на 16 базисных пунктов к предыдущему закрытию - до 60,88% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта, до 10,06% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 0,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день всего на 2 базисных пункта - до 42,15% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 13,22% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 43,29% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 32,14% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 10 базисных пунктов - до 43,46% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 26,27% годовых), евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене - котировки составили 41,33% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 21,51% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал всего на 5 базисных пунктов, до 74,13% от номинала (его доходность выросла на 45 базисных пунктов - до 47,35% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 65,02% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 8 декабря осталась относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом ситуация в секторе базовых активов - американских казначейских обязательств - несколько ухудшилась. Котировки US Treasuries после умеренного повышения накануне в четверг перешли к такому же умеренному снижению.

Календарь статданных по экономике США на этой неделе является довольно спокойным, тогда как на следующей неделе рынок ждут ноябрьские данные об инфляции и заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно данным министерства труда США, обнародованным в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 4 тыс. - до 230 тыс. человек. Неделей ранее этот показатель составлял 226 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали подъем показателя до 230 тыс. с ранее объявленного уровня.

"Интересно, что заявки вновь начали слабо расти, однако это вряд ли серьезно меняет ситуацию на рынке труда", - отмечает аналитик Morgan Stanley (SPB: MS) Майк Ловенгарт, слова которого приводит агентство Bloomberg. "Инвесторы получат много статданных в ближайшие дни, чтобы иметь более четкую картину того, как идет борьба с инфляцией, перед заседанием ФРС 13-14 декабря, - говорит эксперт. - Трейдеры в основном ждут, что американский ЦБ начнет замедлять подъем ставки на предстоящем заседании, однако будет ли этого достаточно, чтобы обеспечить "мягкую посадку" экономике, остается вопросом".