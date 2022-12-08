"Финам" подтверждает рейтинг акций Ciena на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Ciena Corp. на уровне "покупать" в ожидании хороших финансовых результатов компании в следующем году, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Ксении Лапшиной.

"Ciena Corporation, провайдер сетевых систем и технологий, опубликовала без малого выдающийся отчет за IV квартал и 12 месяцев 2022 ф. г. На будущий 2023 ф. г. Ciena полна оптимизма и ожидает высоких темпов роста выручки с учетом невысокой базы 2022 ф. г., крупного портфеля заказов и дальнейшего улучшения ситуации с поставками. Спрос на сетевые решения Ciena остается высоким, а потому бизнесу еще есть куда расти. В конце ноября компания объявила о приобретении частных предприятий Tibit Communications и Benu Networks. Новые активы дополнят и значительно расширят существующий портфель решений Ciena для широкополосного доступа и строительства городских магистральных сетей, что сулит компании увеличение адресуемого рынка, который и без того очень перспективный", - пишет эксперт.

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