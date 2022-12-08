"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать бумаги Globaltrans с целью 480 руб

"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать бумаги Globaltrans с целевой ценой 480 руб. за штуку на горизонте 18-24 месяцев, что предполагает потенциал роста 71%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Бизнес Globaltrans показал высокую устойчивость в периоды макроэкономической турбулентности. Компания работает преимущественно по долгосрочным и более маржинальным сервисным контрактам (около 60% в выручке), где цены и объёмы могут фиксироваться на много месяцев вперёд. К тому же переориентация экспортных потоков на восточное направление будет способствовать компенсации выбывающих объёмов грузоперевозок на внутреннем рынке", - пишут эксперты.

Несмотря на снижение стоимости фрахта полувагонов во II и III кварталах 2022г, текущие ставки ещё очень далеки от минимумов ковидного кризиса 2020г, подчеркивается в комментарии, а наблюдаемая стабилизация негативной динамики в октябре-ноябре может указывать на ограниченный потенциал дальнейшего снижения.

"За последние годы компания сократила леверидж (отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,3) и перешла к щедрой дивидендной политике, направляя акционерам весь свободный денежный поток (FCF) и даже больше, - отмечают аналитики. - И хотя в текущих реалиях дивидендные выплаты представляются нереализуемыми в связи с кипрской пропиской головной структуры, успешное решение данной проблемы может стать мощным драйвером роста для бумаг компании".

Globaltrans - один из крупнейших железнодорожных операторов РФ. Вагонный парк компании насчитывает более 67 тыс. единиц, на компанию приходится 7% рынка грузовых перевозок по железным дорогам РФ, её клиентами являются ключевые игроки в металлургическом, нефтегазовом и строительном секторах РФ.

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