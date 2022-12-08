Акции НОВАТЭКа привлекательны для покупок, рейтинг - "лучше рынка" - "Финам"

Акции "НОВАТЭКа" в настоящее время привлекательны для покупок на фоне сочетания планов по росту бизнеса и сильных финансовых результатов, текущий рейтинг - "лучше рынка", - говорится в обзоре аналитика "Финама" Сергея Кауфмана.

"Эмитент продолжает оставаться бенефициаром проблем "Газпрома" и связанных с ними повышенных цен на СПГ в мире. За первые 10 месяцев 2022 года страны ЕС нарастили импорт российского СПГ на 42% (г/г), и основная часть данных поставок приходится на "НОВАТЭК". При этом европейские цены на газ почти весь год находились выше уровня в $1000 за тыс. кубометров, а сейчас торгуются у отметки $1660 за тыс. кубометров, что является аномально высоким значением, - указывает эксперт. - Напомним, что "НОВАТЭК" исторически продает 25-35% СПГ с проекта "Ямал СПГ" на спотовом рынке, а в этом году данное значение даже может немного вырасти за счет планов нарастить производство до 21 млн тонн против 19,6 млн тонн в прошлом году. Отметим также, что СПГ обладает логистической гибкостью, что в случае необходимости позволит перенаправить идущие в Европу объемы на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона".

Повышенные цены на СПГ вместе с неплохими операционными результатами позволяют "НОВАТЭКу" наращивать финансовые результаты и дивиденды, отмечает Кауфман. "По итогам первого полугодия компания уже выплатила 45 руб. дивидендов на акцию, а по итогам II полугодия мы ожидаем роста выплат до 50-55 руб. на акцию, что соответствует 4,7-5,2% доходности. При этом в ближайшие 1-2 года мы не ожидаем снижения цен на СПГ, что будет позитивно влиять на результаты эмитента", - пишет аналитик.

"Проблемы "Газпрома" с экспортом, вероятно, сохранятся, а восстановление спроса в Китае и небольшое количество новых проектов на стороне предложения будут дополнительно поддерживать цены. Кроме того, "НОВАТЭК" сохраняет свои амбициозные планы по развитию - в конце следующего года планируется начать производство СПГ на новом масштабном проекте "Арктик СПГ-2", а также ожидается принятие финального инвестиционного решения по проекту "Обский СПГ". Мы полагаем, что сочетание планов по росту бизнеса и сильных финансовых результатов делает акции "НОВАТЭКа" привлекательными для покупок. Наш текущий рейтинг по ним - "лучше рынка", - заключает эксперт инвксткомпании.

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