Sber CIB сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Интер РАО

Аналитики Sber CIB сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Интер РАО", сообщается в материале инвестбанка.

"Основная составляющая инвестиционной привлекательности "Интер РАО" - превращение значительной денежной "подушки", находящейся на балансе компании, в активы. По словам гендиректора компании, эмитент постоянно ищет новые возможности для приобретения энергетических активов, но не считает ПАО "Фортум" и "Юнипро" приоритетами, что не способствует улучшению отношения инвесторов к компании. Тем не менее наш взгляд на акции "Интер РАО" остается позитивным, поскольку ее текущая оценка весьма привлекательна", - пишут эксперты.

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