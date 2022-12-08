Покупка акций Carvana в текущий момент связана с повышенными рисками - Инвестбанк Синара

Покупка акций американского онлайн-дилера подержанных автомобилей Carvana Co. в настоящее время связана с повышенными рисками, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев.

Котировки акций эмитента обвалились в среду на 43% из-за опасений по поводу дефолта по облигациям компании, которые торгуются на уровне 45% от номинальной стоимости, констатирует эксперт.

"Напомним, что во время пандемии использование онлайн-платформы Carvana резко возросло, что позволило компании выйти в лидеры рынка. Ее выручка росла трехзначными темпами и в 2019 году, и 2021 году, и компания определенно сосредоточилась на росте в ущерб прибыльности. Стремясь поддерживать быстрый рост, эмитент в феврале 2022 года приобрел за $2,2 млрд аукционный бизнес Adesa Inc., что привело Carvana к проблемам с финансированием для закрытия сделки. Многие хедж-фонды прикупили в свои портфели акции Carvana, которые пользовались большим спросом и среди розничных инвесторов. На максимуме, зафиксированном 10 августа 2021 года, стоимость акций доходила до $370 за штуку, а капитализация компании превышала $60 млрд. В среду же на момент закрытия торгов за одну акцию давали всего $3,83 при капитализации в $688 млн, - пишет Вахрамеев в обзоре. - Мы неоднократно предупреждали об опасности инвестирования в убыточные и рискованные компании, такие как Carvana. Развитие событий указывает, по нашему мнению, на возросшую вероятность реструктуризации задолженности и банкротства, поэтому покупка акций эмитента связана с повышенными рисками".

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