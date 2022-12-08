S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3900-3960п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 3900-3960 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 закрыл в "красной зоне" пятую сессию подряд, хотя волатильность накануне уменьшилась и рынок перешел к консолидации. В преддверии заседания ФРС активность инвесторов, скорее всего, усилится. RSI остается в зоне нейтральных значений, MACD отражает "медвежью" дивергенцию. Следующим уровнем, который будет тестировать S&P 500, может стать 50-дневная скользящая средняя", - отмечает эксперт в комментарии.

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