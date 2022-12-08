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Главная / Мнения аналитиков / S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3900-3960п - Freedom Finance Global
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08 декабря 2022 года 16:48
S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3900-3960п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 3900-3960 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "S&P 500 закрыл в "красной зоне" пятую сессию подряд, хотя волатильность накануне уменьшилась и рынок перешел к консолидации. В преддверии заседания ФРС активность инвесторов, скорее всего, усилится. RSI остается в зоне нейтральных значений, MACD отражает "медвежью" дивергенцию. Следующим уровнем, который будет тестировать S&P 500, может стать 50-дневная скользящая средняя", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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