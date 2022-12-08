Рубль днем повышается к доллару и евро, продолжая корректироваться после падения в начале недели

Москва. 8 декабря. Доллар США и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в четверг днем; рубль подрастает к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения, наблюдавшегося в начале недели и связанного со вступлением в силу эмбарго на российскую нефть.

Курс доллара США составил 62,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 65,69 руб./EUR1, подешевев на 38,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,2 копейки - до 63,98 рубля. Курс китайского юаня опустился на 2,9 копейки - до 8,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро второй день подряд, в четверг поддержку ему оказывают заявления российских официальных лиц по теме "ценового потолка" (price cap) на российскую нефть. "Ценовой потолок" заработал на этой неделе, в этот механизм на данный момент заложена максимально допустимая цена на российскую нефть в $60 за баррель.

По словам первого замглавы Минэнерго РФ Павла Сорокина, колебания добычи нефти в России из-за введения "ценового потолка" не превысят значений весенних колебаний. Он отметил также, что мировой спрос на нефть и нефтепродукты оказывает поддержку ценам, несмотря на риски рецессии.

"Конечно, риск рецессии может добавлять волатильности, но отсутствие избыточного предложения нефти на мировом рынке и явный дефицит по отдельным позициям нефтепродуктов, например, дизеля, оказывают ценам поддержку", - считает Сорокин. Он добавил, что не стоит забывать про гибкость курса рубля в случае колебаний цены на нефть.

РФ готовит ответные меры в связи с введением странами G7 и ЕС "ценового потолка" на российскую нефть, оценивать влияние price cap на бюджет рано, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Пока говорить о влиянии на бюджет преждевременно. Мы сейчас готовим ответные встречные меры относительно того, как будут наши компании реагировать на введение "потолка"", - сказал Силуанов журналистам в ответ на просьбу оценить фискальные последствия введения price cap.

Он подчеркнул, что это "абсолютно нерыночный" механизм. "Но рынок не обманешь. Если где-то идет зарегулирование, значит, с другой стороны пойдет влияние и на цены, на объемы потребления на рынке и т.д. Сейчас правительство РФ формирует ответные меры, мы, как заявлял президент, не будем подписывать контракты, где будут упоминаться регулируемые цены, "потолки" цен", - сказал министр.

Подготовка ответа России на введение "потолка" цен на российскую нефть завершается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ходе общения с прессой Пескова спросили, можно ли ожидать в ближайшей перспективе ответа России на соответствующее решение. "Это нужно ожидать, подготовка завершается", - сказал Песков. На уточняющий вопрос, каким образом будет объявлен ответ России, он сказал: "Соответствующим".

Цены на нефть поднимаются днем в четверг после резкого снижения накануне, вызванного опасениями рецессии в мировой экономике и данными о росте запасов нефтепродуктов в США.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $78,01 за баррель, что на 1,09% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,31 за баррель, что на 1,81% выше итогового значения предыдущей сессии.

В среду обе марки обновили минимальные значения с конца декабря прошлого года.

Главным негативным фактором для рынка нефти на этой неделе стали опасения, что Федеральная резервная система продолжит придерживаться жесткого курса в денежно-кредитной политике с целью замедлить инфляцию. Это может привести к ослаблению экономического роста или даже к рецессии в крупнейшей экономике мира, что скажется и на других странах и приведет к снижению глобального спроса на топливо.

Тем временем данные еженедельного доклада министерства энергетики США, опубликованные накануне, указали на рост запасов бензина на минувшей неделе на 5,32 млн баррелей и увеличение резервов дистиллятов на 6,16 млн баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали рост на 2,47 млн баррелей и 2,35 млн баррелей соответственно.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,19 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 3,42 млн баррелей.

"На российском валютном рынке рубль в четверг продолжил отыгрывать позиции, которые российская валюта упустила с начала декабря. В утренние часы доллар предпринимал попытки закрепиться выше 63 руб., однако затем довольно резко скорректировался и встречал середину дня вблизи уровня 62,5 руб. Отчасти восстановление рубля объясняется попытками нефтяных котировок скорректироваться вверх после падения с конца прошлой недели", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль в среду впервые за семь дней укрепился, сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 62,5 руб./$1. Сообщения о скором принятии в ЕС 9-го пакета санкций пока заметно не влияют на динамику рубля, курс пары, вероятно, продолжит находиться вблизи 63 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль в четверг укрепляется по отношению к доллару, приближается к уровню 62. Способствует укреплению национальной валюты локальная стабилизация на рынке нефти. Также был полностью отыгран новостной фон, связанный с введением "потолка" цен на российскую нефть со стороны ЕС. Ближе к середине-концу декабря рубль получит дополнительную поддержку в виде реализации экспортной выручки. Пик выплат в декабре за ноябрь придется на 27-е число", - подчеркивает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая опустилась на 1 базисный пункт - до 7,51% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.