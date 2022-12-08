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08 декабря 2022 года 16:24

Оснований для повышения ставки ЦБ РФ в декабре нет - ПСБ

Оснований для повышения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания в декабре 2022 года нет, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Недельная инфляция ускорилась (0,6% против 0,2% неделей ранее), однако это явление временное. Причина - более раннее повышение тарифов ЖКХ (с 01.12.22 вместо 01.07.23), что подстегнуло рост цен на услуги. Это сделано для поддержки финансов коммунальных компаний, а также для сдерживания инфляции в 2023 году. В остальном инфляционные процессы не изменились. Умеренно растут цены на продукты питания, а инфляция на непродовольственные товары остается нулевой. Годовая инфляция выросла до 12,5% г/г (с 12% на конец ноября). Это ниже среднего уровня инфляции в Европе (14,5% г/г). Более того, ждем, что в России уже к концу марта 2023 года инфляция опустится ниже 5%. Прогноз инфляции на конец 2022 года оставляем без изменений (12% г/г). Оснований для повышения ключевой ставки в декабре нет", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


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